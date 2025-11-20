今回は、母親が子供のヤバい友達を撃退した方法についてのエピソードを紹介します。

愛犬に人間のお菓子を食べさせ…

「最近よくウチに来る、小5の息子の友達のノボルくんという子に困っていました。ノボルくんは私がいない隙に勝手に冷蔵庫から食べ物や飲み物を取ったり、家を散らかしたりするからです。

一度ノボルくんのお母さんにそのことを伝え、お母さんは謝りましたが、結局何も変わらないどころか、ノボルくんのウチでの態度はひどくなる一方。

この前も、相変わらずウチの食べ物を無断で飲み食いし、息子が買ったばかりのゲームのコントローラーを壊した上、愛犬に人間のお菓子を食べさせ、愛犬は体調を崩してしまいました。

『コイツ絶対に許さない……』と思った私は、今までノボルくんがウチで飲み食いした金額に加え、ゲームのコントローラーの修理代、愛犬の治療費も全部込みでお金を請求することにしました。ノボルくんのお母さんは『息子の貯金やお小遣いから全部出させます』と言っていましたが、結構な金額なのでノボルくんもこたえたでしょうね」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 口でいくら言っても聞いてもらえないなら、こういった手段に出るしかないですよね。これでノボルくんが反省してくれるといいのですが……。

