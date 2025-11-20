エア・ウォーター×北見工大、バイオメタン活用の住宅エネルギー実証を開始
エア・ウォーターは11月1日、北見工業大学地域循環共生研究推進センターと共同で、北海道網走郡美幌町の実証実験住宅において、家畜ふん尿由来のバイオメタンを活用した電気・熱および水素発電システムの社会実装に向けた実証を開始したと発表した。
バイオメタンエネルギーシステム
○実証の概要
今回の実証は、両者が2024年3月25日に締結した「住宅におけるカーボンリサイクル技術実証」に関する協定に基づいて実施する。
エア・ウォーターが製造したバイオメタンガスを、北見工業大が導入したシステムに供給し、コジェネレーション(電気・熱併給)技術および水素発電システムの高度化を図るとしている。
実証内容は、ガスエンジンを用いた電気・熱の効率的な併給技術の向上、およびメタン改質で生成した水素を活用する燃料電池発電システムの性能向上の2点が中心。メタン変換効率の改善や燃料電池の高出力化などを検証する。
なお、家畜ふん尿由来バイオメタンを用いた住宅向けコジェネレーションシステムの実証は国内唯一の事例だという。エア・ウォーターは、地域の炭素資源を循環利用する「地域共生カーボンリサイクル」の実現に向け、北見工業大と連携して研究を進めていくとしている。
美幌町実証実験住宅での「地域共生カーボンサイクル」の実証の全体像
バイオメタンエネルギーシステム
○実証の概要
今回の実証は、両者が2024年3月25日に締結した「住宅におけるカーボンリサイクル技術実証」に関する協定に基づいて実施する。
実証内容は、ガスエンジンを用いた電気・熱の効率的な併給技術の向上、およびメタン改質で生成した水素を活用する燃料電池発電システムの性能向上の2点が中心。メタン変換効率の改善や燃料電池の高出力化などを検証する。
なお、家畜ふん尿由来バイオメタンを用いた住宅向けコジェネレーションシステムの実証は国内唯一の事例だという。エア・ウォーターは、地域の炭素資源を循環利用する「地域共生カーボンリサイクル」の実現に向け、北見工業大と連携して研究を進めていくとしている。
美幌町実証実験住宅での「地域共生カーボンサイクル」の実証の全体像