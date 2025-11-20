ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が「AIで仕事は変わる」 - 米国で… NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が「AIで仕事は変わる」 - 米国で最大規模の解雇 NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が「AIで仕事は変わる」 - 米国で最大規模の解雇 2025年11月20日 11時16分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 米国は10月、単月では過去20年で最大規模と言われる15万人相当の解雇を記録した。AIの影響が大きいといわれるが、NVIDIA 創業者兼CEOのJensen Huang(ジェンスン・フアン)氏は「すべての人の仕事が変わる」と述べたという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 米上院が米国の対中AIチップ販売禁止の継続を求める、NVIDIAのフアンCEOは「中国がAI戦争に勝つ」 NVIDIAの時価総額が4兆5000億ドルを突破 - OpenAIとのデータセンター整備などを計画 Microsoft、Oracle、Meta、OpenAIなどが巨額の投資、進むAIインフラの整備