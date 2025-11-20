NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が「AIで仕事は変わる」 - 米国で最大規模の解雇 NVIDIA CEOのジェンスン・フアン氏が「AIで仕事は変わる」 - 米国で最大規模の解雇

米国は10月、単月では過去20年で最大規模と言われる15万人相当の解雇を記録した。AIの影響が大きいといわれるが、NVIDIA 創業者兼CEOのJensen Huang(ジェンスン・フアン)氏は「すべての人の仕事が変わる」と述べたという。



