女優の浜辺美波（25）とSnow Man目黒蓮（28）が20日、都内でダブル主演を務める映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、26年2月6日公開）完成報告会に登壇した。

同作は長月天音氏の同名ベストセラー小説が原作。葬儀会社に就職したヒロイン・清水美空が、指南役の葬祭プランナー・漆原とともに、「最高の葬儀」を目指す姿を描く。

オファーを受けた当時について浜辺は「最初に頂いた脚本が本当に素晴らしくて読みながら泣いてしまいました」と明かした。亡くなった人の声を聞くことができるという特殊な役どころ。「最初はとても難しいなと思っていたんですけど、故人様の残したい気持ち、ちょっとした後悔だったり、その表情をしっかりと見られることができるのは恵まれていて。ご遺族の方に届けられる役割というのはやりがいがありました」と回想した。

目黒とは初共演にしてダブル主演。印象について「思っていたより50倍くらい忙しそうで。深夜に『このあとダンスの振り入れが』と言っていたり。すぐに海外行っちゃったり、ヨーロッパから帰ってくる日が何日かあったりして」とその多忙ぶりに驚き。「時差ぼけありました？」と問うと、目黒は「あんまりないかもしれないです」とさらり。浜辺が「気合ですか？ よく取材で『気合』とおっしゃっているので気合なんだなと」と納得。

目黒は浜辺について「浜辺さんの作品にかける思いみたいなものがすごい。いなくても良いのに僕の練習を後ろで正座してみていたり。本読みの段階でしっかり美空を作ってきてらっしゃって。素晴らしい方」と語った。