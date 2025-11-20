【「花とゆめ」24号】 11月20日発売 価格：490円

白泉社は、「花とゆめ」24号を11月20日に発売した。価格は490円。

「『暁のヨナ』色紙風イラストカード by草凪みずほ」と「春の嵐とモンスター」の単行本9巻にかけて使える「『春の嵐とモンスター』クリスマスブックカバー byミユキ蜜蜂」が付録として付いてくる。

巻頭カラーは、福山リョウコ氏の「人の余命で青春するな」が連載再開記念で登場。1学期の終業式後、音士と南雲と3人でドライブをした之依。彼ら2人の知られざる過去とは――。

「顔だけじゃ好きになりません Ext.1」と「鬼の花嫁は喰べられたい」がセンターカラーで掲載されている。また映画公開が迫る「ペリリュー ─楽園のゲルニカ─」の主演板垣李光人さんと中村倫也さんのスペシャルインタビューも掲載されている。アニメ最新informationでは「多聞くん今どっち!?」のオープニングジャケット写真が解禁されている。

