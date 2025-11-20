手嶌葵による「アメイジング・グレイス」のカバーが、浜辺美波と目黒蓮（Snow Man）がダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』の主題歌に決定。また、同楽曲が2月4日にCDシングルとしてリリースされる。

2026年2月6日に公開される同映画は、長月天音による同名シリーズ（小学館文庫刊）が原作。就職活動に全敗し途方に暮れる中、とあるきっかけで葬儀会社にインターンとして就職したヒロインと、そんな彼女を厳しく指導する指南役の葬祭プランナーがタッグを組み、“最高の葬儀”を目指す物語となっている。

主題歌「アメイジング・グレイス」は、すべてを包み優しく寄り添うような手嶌の歌声が、人々の悲しみ、憎しみや怒りを浄化する、世界中で愛される不朽の名曲をカバー。サウンドプロデュースは、映画本編の音楽も手がける亀田誠治が手掛けている。

そのほか、同シングルにはカップリングとして、2024年に公開された映画『神さま待って！お花が咲くから』主題歌の「はなまる」や、「森の小さなレストラン」のスタジオライブ音源を含む全4曲を収録。また、表題曲「アメイジング・グレイス」のみ、1月14日に先行配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）