やっぱり日本人は凄かった…三陸のカキじいさん「森は海の恋人」がロシアで「ハラショー」と絶賛されたワケ

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。

連載25回「北海道大学が解き明かした「オホーツク海の鉄」…地球温暖化の鍵を握る“意外な存在”とは【自然科学】」にひきつづき、親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

北海道大学の白岩孝行教授は、カムチャッカ半島の氷河を調査する中で、黄砂に含まれる鉄分が北の海の青魚（イワシ、サンマ、サバなど）の漁獲量に影響していることを発見した。海洋化学者・松永勝彦との研究で、気仙沼湾の豊かな海産物も川が運ぶ鉄分に支えられていると判明。さらに、森林由来のフルボ酸鉄にも注目し、ロシア・中国・日本の共同研究「アムール・オホーツクプロジェクト」を立ち上げた。氷の研究から始まった探究が、陸と海をつなぐ鉄の循環解明へと広がっていく。

ハバロフスクの植樹祭へ

わたしはずいぶん前から、『毎日小学生新聞』を発行する毎日新聞社から取材を受けていました。毎日新聞は国の行事である「全国植樹祭」に大きく関わっていました。

第1回全国植樹祭は、山梨県甲府市で行われました。その場所をずっときれいに管理する仕事にも関わっていたのです。わたしたち漁民による広葉樹の森づくり、「森は海の恋人植樹祭」にも東京から取材に来てくれました。

その中の1人、山本悟記者から電話がありました。

「ハバロフスクの植樹祭に行くのだそうですね。私も行くことになりました。」

と言うのです。

わたしはロシア極東のハバロフスク市にある太平洋国立大学に招かれたのですが、一人で行くのは心細かったので、「よかった」と思いました。当時（2015年）、ハバロフスク行きの飛行機は成田空港から週2便飛んでいました。小さな機体のプロペラ機でした。フライト時間は2時間半、沖縄より近いのです。プロペラ機なので高度が低く、日本海にも面する沿海地方の広大な森林がよく見えます。

海辺は春の訪れが早いようで、シラカバの新緑が目にまぶしいです。

アムール川が見えてきました。オホーツクの河口から800キロメートルも上流というのに、川幅がものすごく広いのです。川の向こうは中国です。冬は寒さが厳しく、川は厚さ3メートルもの氷が張り、4月末からやっととけるそうです。

「考え方を大陸に合わせないと理解できないね」

と、山本さんと顔を見合わせてしまいました。とにかく広いのです。翌日、太平洋国立大学でわたしの講演会が開かれました。

通訳は、オルロフ・ウラジーミルさん。オルロフはワシ、ウラジーはもたらす、ミルは平和の意味だそうです。講演の原稿はあらかじめ送ってありました。2012年、わたしは森林を守ることに貢献した人「フォレスト・ヒーローズ」として、国連から表彰されていましたので、パンフレットにそのことが大きく紹介されていたのです。

会場は自然利用・環境学部の学生を中心に満席でした。今まででもっとも多いと学部長も喜んでいます。

翌日の植樹祭はアムール虎の保護のためです。虎の話かと思われたかもしれませんが、わたしがアムール川の河川水は、はるか800キロメートル先のオホーツク海、そして3,000キロメートル先の北太平洋の海の生物をも育んでいることを説明すると、「ハラショー（すばらしい）」という声が次々に聞こえてきたのです。

川の水は鉄の味

5月8日の植林祭も快晴でした。33年もの間、「森は海の恋人植樹祭」は雨で取り止めになったことは一度もなく、文字通りわたしは晴れ男です。

ロシアの大地に「チョウセンゴヨウ」の苗をしっかり植えました。アムール虎のえさのため、そしてオホーツク海、北太平洋の三陸沖の魚たちのために祈りました。

「フルボ酸鉄をいっぱいつくってください」

10日にはアムール川のそばまで行ってみました。大きな川です。かすかに向こう側が見えます。中国です。川の水を手ですくって飲んでみました。わたしはどこの川に行っても水を飲むのです。まちがいありません、フルボ酸鉄の味がします。わたしの舌は、鉄の味がわかるのです。

川を周遊する観光船に乗ってみました。中国側に渡る船も出ています。上流側にも長い鉄橋が見えます。日本海側のウラジオストックからロシアの首都、モスクワまで行くシベリア鉄道の橋だそうです。太平洋戦争によって捕虜になり亡くなった方々のお墓があります。お花を買ってお参りをしました。

川辺に日本とも関係のある先住民の遺跡があるというので行ってみました。石に彫られてある模様を見てびっくりしました。北海道白老町のアイヌ史跡で見た模様とそっくりなのです。北方の人たちはきっと交流していたのですね。

帰国して、白岩先生に報告しました。すると、

「アムール川流域にも開発の波が押し寄せています。巨大ダムの建設、湿地の大規模な農地化、工場廃水など、世界共通の問題です。人間の意識をどう変えていくか、子どものころからの教育が大事でしょうね。いい旅でしたね」

とほめていただきました。

…つづく『「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」』では、かきじいさんが青年だったころのお話にさかのぼります。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第26回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

【画像ギャラリー】かき28（あと）ロシア（7月3日）（2枚）