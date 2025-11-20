北海道大学が解き明かした「オホーツク海の鉄」…地球温暖化の鍵を握る“意外な存在”とは【自然科学】

カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く！』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい！」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。

連載24回「宮城県・気仙沼のカキ、ホタテ、アワビ、ウニ「32億円分の水揚げ量」に影響…ロシア・中国・日本の「共同研究で判明」した新事実とは」にひきつづき、親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

北海道大学の白岩孝行教授は、カムチャッカ半島の氷河を調査する中で、黄砂に含まれる鉄分が北の海の青魚（イワシ、サンマ、サバなど）の漁獲量に影響していることを発見した。海洋化学者・松永勝彦との研究で、気仙沼湾の豊かな海産物も川が運ぶ鉄分に支えられていると判明。さらに、森林由来のフルボ酸鉄にも注目し、ロシア・中国・日本の共同研究「アムール・オホーツクプロジェクト」を立ち上げた。氷の研究から始まった探究が、陸と海をつなぐ鉄の循環解明へと広がっていく。

「アムール・オホーツクプロジェクト」

わたしは北海道大学の白岩孝行先生の「アムール・オホーツクプロジェクト」を知って、さっそく地図を広げていました。じつはわたしは、ホタテじいさんでもあります。北の海の貝であるホタテ貝の養殖に、ずいぶん南である宮城県の海で初めて成功したのです。もう60年も前、19歳の時でした。そのため北海道を旅し、冬のオホーツク海で流氷を見ていました。北海道の漁師さんから、「流氷によって運ばれる養分が、ホタテを育てている」という話は聞いていました。

そしてロシア、中国、日本の学者を束ねたアムール・オホーツクプロジェクトの5年にわたる研究で、すごいことがわかったことを知りました。

ロシアと中国の国境を流れるアムール川からオホーツク海に流れ込む水の量は、平均で毎秒1万トン以上。これは東京ドームを2分間でいっぱいにする量だそうです。アムール川の水に含まれる鉄分の濃度は世界の河川の平均的な濃度より2けた多いことが分かりました。

アムール川から流れ出す鉄分の10パーセントはフルボ酸鉄の形となり、オホーツク海の表層を運ばれ植物プランクトンを育み食物連鎖が続きます。大川が流れ込む気仙沼湾で調査された松永勝彦先生の研究は、こんな大きなスケールでもちゃんと裏付けられたのです。

90パーセントの鉄はアムール川河口域で海水が凍るとき、塩分濃度が高く重くなった海水に取り込まれ、200メートルから500メートル沈むといわれています。そして、「東サハリン海流」に運ばれ、千島列島に近づきます。地球は自転しているので、すごい勢いの海流になるのです。千島列島のウルップ島とシムシル島の間にあるブッソル海峡からすごい勢いで飛び出します。こうして、鉄は、三陸沖まで届くのです。鉄の分析のチームは、わたしと気仙沼湾で調査に参加した西岡純先生です。

ロシアの大森林、アムール川、オホーツク海、ブッソル海峡、北太平洋、三陸沖、親潮とのつながりが見えてきました。今まで、水産学者は、海しか見ていませんでした。林学者は森林を、地質学者は土や岩石を、気象学者は風や雨や空気の流れを、といった具合でした。

白岩先生は地理学者です。地理学者は、このような学問を束ねる立場にあったのです。さらに、海の植物プランクトンの繁殖にもっとも大切な成分である、鉄分の知識をプラスすると人類の未来に関わるような大切なことが見えてくるのです。近ごろ学問の世界では地理学は重要視されない傾向にありました。でも白岩先生の「束ねた研究」で脚光を浴びることになったのです。

地球の70パーセントは海ですよね。じつは海の植物プランクトンの光合成の力は、全陸地の植物の力と、ほぼ同じであることがわかってきたのです。地球温暖化解決の鍵は、海の植物プランクトンなのです。

アムール川流域の森林を見たいと思っていました。思っていると、ある日突然実現するものです。わたしの経験則です。

武蔵野市からの手紙

2014年（平成26年）、東京の武蔵野市役所から手紙がきました。武蔵野市はロシアのハバロフスク市と長い交流があったのです。日本とロシアを行き来する渡り鳥の共同研究をきっかけに、1991年より武蔵野市とハバロフスク市の交流が始まりました（2009年にNPO法人「むさしの・多摩・ハバロフスク協会」となりました）。太平洋戦争で捕虜になった日本兵の収容所があった地で、多くの人が亡くなり、お墓があるところでもあります。武蔵野市からも墓参団が訪れていたのですが、ある時、こんな話を聞いたそうです。

アムール川流域の森には、アムール虎が生息しているのですが、激減しています。虎はイノシシを食べています。イノシシの餌はチョウセンゴヨウという松の木の実で、もっとも実がなるのは樹齢150年から170年の木です。

ハバロフスク地方を代表するこの木は建築材としてすぐれていて、どんどん伐採されています。輸出先は日本だというのです。植林をしたいのですが、ロシアは広大で、植林するという考えがうすく、苗木のつくり方から考えねばなりません。

そこで武蔵野市は苗木づくりを補助してきました。やっと苗木ができ、植林祭をすることになりました。なんと、わたしに参加してほしいとのことです。また、ロシア極東最大級の太平洋国立大学で講演をしてほしいとのことでした。

…つづく＜やっぱり日本人は凄かった…三陸のカキじいさん「森は海の恋人」がロシアで「ハラショー」と絶賛されたワケ＞では、ロシアのハバロフスクの植樹祭に招かれたカキじいさんの現地で驚いたことを明かします。

連載『カキじいさん、世界へ行く！』第25回

構成／高木香織

●プロフィール

畠山重篤（はたけやま・しげあつ）

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』（講談社）で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』（文藝春秋）で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい：命と地球をはぐくむ「鉄」物語』（小学館）で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』（北斗出版）、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』（ともに文藝春秋）などがある。2025年、逝去。

【画像ギャラリー】かき27（まえ）ロシア（7月3日）（2枚）