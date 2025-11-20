研ナオコ、白のもこもこセットアップ×スリッパでリラックスモード 楽屋での“レア”なオフショットに反響「可愛いっ」「ラフな感じのナオコさん大好き」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が18日、自身のインスタグラムを更新。楽屋でくつろぐ様子をとらえた“レア”なオフショットを公開した。
【写真】「可愛いっ」 白のもこもこセットアップ×スリッパ姿でくつろぐ研ナオコ
研は現在、『梅沢富美男役者人生60年 研ナオコデビュー55周年 梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居』の公演の真っ最中。
この日は、茨城・水戸市民会館での公演日で、投稿では「楽屋にて、にてにてにて」とコメントし、白のもこもこセットアップに身を包みスマホを見つめるショットを投稿した。折りたたみベッドに腰掛け、足元にはふわふわスリッパ、隣にはブランケットが置かれ、リラックスした雰囲気が漂っている。
さらに、みかんをゆっくり剥きながら休憩する姿も公開。舞台の合間に穏やかな時間を過ごす様子が伝わる内容となっている。
コメント欄には、「ナオコさん，いつでもどこでも素敵」「ラフな感じのナオコさん大好き」「セットアップめちゃ良い」「可愛いっ」「みかんでビタミン補給にてにて、お疲れ様です」など、さまざまな声が寄せられている。
