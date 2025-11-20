Nikoん、＜Re:TOUR＞追加ゲストバンドを発表＋自身初のMV「step by step」を再公開
Nikoんの最新アルバム『fragile Report』の購入者が無料で入場できる前代未聞の47都道府県ツアー＜アウトストアで47（全49公演）＞に付随し、各地方の “FINAL券売公演” として行われる全国ツアー＜Re:TOUR（全13公演）＞に出演するゲストバンドが追加アナウンスされた。
ゲストバンドは以下の通り。
◆ ◆ ◆
東海シリーズFINAL / 名古屋公演には、Trooper Salute、QOOPIE
甲信シリーズFINAL / 長野・伊那公演には、神々のゴライコーズ、Fallsheeps
九州シリーズFINAL（南）/ 鹿児島公演には、The Jobs、debris.
九州シリーズFINAL（北）/ 福岡公演には、SACOYANS
四国シリーズFINAL / 高松公演には、炙りなタウン
中国シリーズFINAL / 岡山公演には、蟹蟹、揺れるは幽霊、kinderwalls
関西シリーズFINAL（北）/ 京都公演には、メシアと人人
◆ ◆ ◆
Nikoんは現在、滞在11日間で9公演を行う北海道＜プチ移住’25＞ツアー中。11月24日（月・祝）には札幌 SPIRITUAL LOUNGE にて、テレビ大陸音頭を迎え北海道シリーズFINALを行う。チケットは一般発売中。
また、本日、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が芥川賞を参考に立ち上げた＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2025＞で特別賞を受賞したファーストアルバム『public melodies』から「step by step」のミュージックビデオが再公開された。
◾️リリース情報
・2ndアルバム『fragile Report』
・1stアルバム『public melodies（メジャー盤）』
2025年9月24日（水）リリース（いずれも、CD ONLY）
価格：2,750円（税込）
各EC販売：https://nikon.lnk.to/fragile_report
※2nd Album「fragile Report」は、前代未聞の初回限定封入特典「47都道府県ツアー招待券」付き!!
▼特設サイト「バンドって、なあに？」
https://fragilereport47.jp/
8/27の渋谷クアトロ公演会場とHOLIDAY! RECORDS限定で実施した「限定予約会」の特典CD（アルバム全曲を先行試聴できる白盤）を入手した方々から届いた『熱血レビュー』を批判も含め全文掲載中!!
■＜北海道プチ移住 ’25＞
2025年11月20日（木）旭川 MOSQUITO「Nikoん / アウトストアで47（アルバム購入者は無料招待）」
出演：Nikoん、Itsuki Kun（from Fallsheeps）
2025年11月21日（金）旭川 MOSQUITO「hunch!!!」
出演：Nikoん、TG.Atlas、OHP、mirage dive
2025年11月22日（土）苫小牧 ELLCUBE「NAKED” -SPECIAL EDITION-」
出演：Nikoん、SUPERNOW、Squii、サエンカ
2025年11月24日（月/祝）札幌 SPIRITUAL LOUNGE「Nikoん / Re:TOUR」
出演：Nikoん、テレビ大陸音頭
■＜「fragile Report」購入者特典/47都道府県LIVEのファイナル券売ツアー「Re:TOUR」＞
※前売り：2,500円
※2025年11月1日（土）よりチケット一般発売：https://eplus.jp/nikon/
（関東シリーズは終了）
2025年11月24日（月・祝）【北海道シリーズFINAL】北海道 / 札幌 SPIRITUAL LOUNGE
ゲスト：テレビ大陸音頭
2025年11月28日（金）【東北シリーズFINAL（南）】宮城県 / 仙台 enn 3rd
ゲスト：Hammer Head Shark、cense.
2025年11月30日（日）【東北シリーズFINAL（北）】岩手県 / 盛岡 club change
ゲスト：YUMEGIWA GIRL FRIEND
2025年12月06日（土）【北陸シリーズFINAL】石川県 / 金沢 vanvan V4
ゲスト：cephalo、cense.
2025年12月28日（日）【東海シリーズFINAL】愛知件 / 名古屋 CLUB UPSET
ゲスト：Trooper Salute、QOOPIE
2026年1月10日（土）【甲信シリーズFINAL】長野県 / 伊那 GRAMHOUSE
ゲスト：神々のゴライコーズ、Fallsheeps
2026年1月11日（日）【関西シリーズFINAL】大阪府 / 心斎橋 Pangea
ゲスト：未定
2026年2月05日（木）【九州シリーズFINAL（南）】鹿児島県 / Speed King
ゲスト：The Jobs、debris.
2026年2月06日（金）【九州シリーズFINAL（北）】福岡県 / UTERO
ゲスト：SACOYANS
2026年2月08日（日）【四国シリーズFINAL】香川県 / 高松 TOONICE
ゲスト：炙りなタウン
2026年2月11日（水）【中国シリーズFINAL】岡山県 / 岡山 PEPPERLAMD
ゲスト：蟹蟹、揺れるは幽霊、kinderwalls
2026年2月12日（木）【関西シリーズFINAL】京都府 / 京都 磔磔
ゲスト：メシアと人人
■＜「fragile Report」購入者特典LIVEツアー「アウトストアで47」＞
※インフォ＆申し込み：https://fragilereport47.jp/
※ゲストバンドへのチケット取り置き予約（1500円+ドリンク代）でも入場可能!!
【北海道シリーズ】
・2025年11月20日（木）北海道 / 旭川 MOSQUITO
ゲスト：Itsuki Kun（from Fallsheeps）
（以降、ゲストバンド未発表の公演）
【北陸シリーズ】
2025年12月2日（火）石川県 / 金沢 vanvanV4
ゲスト：CISSE
2025年12月3日（水）福井県 / 福井 HALL BEE
ゲスト：セツナフレンド
2025年12月4日（木）新潟県 / 新潟 WOODY
ゲスト：恐竜公園
2025年12月5日（金）富山県 / 富山 SoulPower
ゲスト：DUMMYKID
【関西/東海シリーズ】
2025年12月7日（日）滋賀県 / 彦根 ダンスホール紅花
ゲスト：along the beach
2025年12月12日（金）三重県 / 伊勢 LIVE SPACE BARRET
ゲスト：RA++LE
2025年12月13日（土）愛知県 / 名古屋 stiff slack
ゲスト：SYAYOS、水中スピカ
2025年12月14日（日）静岡県 / 三島 ROJI
ゲスト：SANZAN
（以降、ゲストバンド未発表の公演）
2025年12月17日（水）岐阜県 / 柳ヶ瀬 ANTS
2025年12月18日（木）大阪府 / 心斎橋 火影
2025年12月19日（金）京都府 / 二条 nano
2025年12月23日（火）和歌山県 / 和歌山 OLDTIME
2025年12月24日（水）奈良県 / 生駒 RHEBGATE
2025年12月25日（木）兵庫県 / 神戸 BLUEPORT
【四国シリーズ】
2026年1月15日（木）徳島県 / 徳島 bar txalaparta
2026年1月16日（金）高知県 / 高知 Cab’s
2026年1月17日（土）愛媛県 / 松山 Bar Caezar
2026年1月18日（日）香川県 / 高松 TOONICE（昼公演）
【中国シリーズ】
2026年1月19日（月）岡山県 / 岡山 CRAZYMAMA 2ndRoom
2026年1月21日（水）広島県 / 広島 4.14
2026年1月22日（木）鳥取県 / 米子 AZTiC laughs
2026年1月23日（金）島根県 / 出雲 APOLLO
2026年1月24日（土）山口県 / 湯田温泉 Organ’s Melody
【九州シリーズ】
2026年1月25日（日）長崎県 / 長崎 STUDIO DO!
2026年1月26日（月）佐賀県 / 佐賀 RIDE
2026年1月28日（水）福岡県 / 福岡 public space 四次元
2026年1月29日（木）熊本県 / 熊本 NAVARO
2026年1月30日（金）大分県 / 大分 AT HALL
2026年1月31日（土）宮崎県 / 宮崎 LAZARUS
2026年2月1日（日）鹿児島県 / 鹿児島 WORD UP STUDIO
【東京ファイナル & 沖縄】
2026年2月15日（日）東京都 / 渋谷 WWW
2026年2月20日（金）沖縄県 / 那覇 AZAT FANFARE
※ 各会場、定員に達し次第〆切 / 先着申し込み順
※ 申込方法などの詳細は、CDの封入チラシに記載
