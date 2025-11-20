サザンオールスターズ、『桑田佳祐のやさしい夜遊び』でパッケージ未収録曲を含むツアーライブ音源を特別オンエア
サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』がリリースされたことを記念して、今週末11月22日(土)放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』でツアーのライブ音源を中心に、パッケージ未収録のパフォーマンスが音源として番組だけで特別オンエアされることが明らかになった。
ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』は昨日11月19日(水)にリリース日を迎え、各販売サイトのデイリーランキングで1位を獲得。“THANK YOU SO MUCH”の好調が続いている。
桑田がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』では、今週末11月22日(土)の放送にて『ライブ映像作品「THANK YOU SO MUCH!!」リリース記念!! ラジオ未公開ライブ音源もOA!? スペシャル!!』と題したスペシャル企画を実施することが決定。
本番組は放送開始から今年で30周年を迎えたTOKYO FMの土曜夜の名物番組だが、時折、この番組でしか聞けない音源や桑田による生歌、はたまたリリース前の未発表曲など、サザンオールスターズや桑田佳祐が作る音楽をどこよりも早く聴くことができる。今週末の企画では、ツアーのライブ音源を中心に、映像作品には未収録のとあるパフォーマンスをライブ音源としてオンエア予定。この番組限りのライブ音源となるとのことだ。
◾️Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
2025年11月19日（水）発売
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
◆完全生産限定盤 [感謝満開(THANK YOU SO MUCH)BOX]
本編DISC + Bonus DISC + Special Goods [逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜]
Blu-ray：2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）
DVD：3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込）
◆通常盤
Blu-ray：Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）
DVD：2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込）
◆本編DISC
※完全生産限定盤・通常盤共通
『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム
逢いたさ見たさ 病める My Mind
ジャンヌ・ダルクによろしく
せつない胸に風が吹いてた
愛する女性(ひと)とのすれ違い
海
ラチエン通りのシスター
神の島遥か国
愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜
桜、ひらり
神様からの贈り物
史上最恐のモンスター
暮れゆく街のふたり
風のタイムマシンにのって
別れ話は最後に
ニッポンのヒール
悲しみはブギの彼方に
ミツコとカンジ
夢の宇宙旅行
ごめんね母さん
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
マンピーのＧ★SPOT
Relay〜杜の詩
東京VICTORY
希望の轍
勝手にシンドバッド
◆Bonus DISC
※完全生産限定盤のみ
Live of THANK YOU SO MUCH!! at 石川県産業展示館4号館
桜、ひらり Live at 石川産業展示館4号館
能登半島 Live at 石川産業展示館4号館
夕陽に別れを告げて Live at 石川産業展示館4号館
Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at 横浜アリーナ
ミツコとカンジ Live at 横浜アリーナ
夢の宇宙旅行 Live at 横浜アリーナ
ごめんね母さん Live at 横浜アリーナ
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 Live at 横浜アリーナ
Relay〜杜の詩 Live at 横浜アリーナ
希望の轍 Live at 横浜アリーナ
勝手にシンドバッド Live at 横浜アリーナ
◆先着予約・購入特典
全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日（水）発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。
※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※全形態共通となります。
■『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』
2025年11月21日（金）OPEN18:00／START19:00
アーカイブ配信：ライブ配信終了後〜2025年11月25日（火）23:59
https://liveship.tokyo/sas_tysm_documentary/
視聴チケット：無料（サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」 会員限定）
共通ハッシュタグ：#変態し続けるサザン
※本配信の視聴には、ファンクラブ会員限定ページへログイン後の「マイページ」内に記載されている専用のシリアルコードが必要です。
※11月14日（金）以降の新規ご入会（入金）はシリアルコードの配布対象外となります。
関連リンク
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆サザンオールスターズ オフィシャルX
◆サザンオールスターズ オフィシャルInstagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆サザンオールスターズ オフィシャルTikTok
◆サザンオールスターズ オフィシャルFacebook
◆サザン・タイムズ