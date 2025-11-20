◾️Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

2025年11月19日（水）発売

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour

◆完全生産限定盤 [感謝満開(THANK YOU SO MUCH)BOX]

本編DISC + Bonus DISC + Special Goods [逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜]

Blu-ray：2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）

DVD：3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込）

◆通常盤

Blu-ray：Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）

DVD：2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込）

◆本編DISC

※完全生産限定盤・通常盤共通

『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム

逢いたさ見たさ 病める My Mind

ジャンヌ・ダルクによろしく

せつない胸に風が吹いてた

愛する女性(ひと)とのすれ違い

海

ラチエン通りのシスター

神の島遥か国

愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜

桜、ひらり

神様からの贈り物

史上最恐のモンスター

暮れゆく街のふたり

風のタイムマシンにのって

別れ話は最後に

ニッポンのヒール

悲しみはブギの彼方に

ミツコとカンジ

夢の宇宙旅行

ごめんね母さん

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）

マンピーのＧ★SPOT

Relay〜杜の詩

東京VICTORY

希望の轍

勝手にシンドバッド

◆Bonus DISC

※完全生産限定盤のみ

Live of THANK YOU SO MUCH!! at 石川県産業展示館4号館

桜、ひらり Live at 石川産業展示館4号館

能登半島 Live at 石川産業展示館4号館

夕陽に別れを告げて Live at 石川産業展示館4号館

Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at 横浜アリーナ

ミツコとカンジ Live at 横浜アリーナ

夢の宇宙旅行 Live at 横浜アリーナ

ごめんね母さん Live at 横浜アリーナ

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 Live at 横浜アリーナ

Relay〜杜の詩 Live at 横浜アリーナ

希望の轍 Live at 横浜アリーナ

勝手にシンドバッド Live at 横浜アリーナ

◆先着予約・購入特典

全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日（水）発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。

※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※全形態共通となります。