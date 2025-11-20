目黒蓮、祖母に想いをはせる 仕事中の電話もかけ直し「1回を大事にしたい」
俳優の浜辺美波、目黒蓮（Snow Man）が20日、都内で行われた映画『ほどなく、お別れです』完成報告会に登壇した。
【写真】仲良さそう…笑顔を見せる浜辺美波＆目黒蓮
遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題材とした今作は、長月天音氏のデビュー作『ほどなく、お別れです』から始まる「ほどなく、お別れです」シリーズ（小学館文庫）の実写化となる。
就職活動全敗の末に、葬儀会社「坂東会館」にインターンとして入社した新人葬祭プランナー・清水美空を浜辺、美空をスカウトし厳しく指導する葬祭プランナー・漆原礼二を目黒が演じる。
本編を観たあとに誰を思い出したか聞かれ浜辺は「私自身がおばあちゃんおじいちゃんっ子だったので祖父母を思い浮かべました。だいすきな愛犬2匹。一緒にいられる時間を大切にしたい。家について犬を抱きしめました」と感慨深げに明かす。
すると目黒も「まさに僕もおじいちゃんおばあちゃんやワンちゃん」と同調。「僕もおばあちゃんっ子でいろんなところに連れて行ってくれたので、あと何回おばあちゃんに会えるんだろうと思ったら」としんみり。
さらに「ちょいちょい電話がかかってくるんですけど、だいたいお仕事中なんですよね。でもこれで出なかったら1回の電話が減ったらと思うとお仕事中でも移動中でも、外に出てかけ直したりするので。そういったことを思い出しました。1回を大事にしたい」と思いを打ち明けた。
このほか森田望智、鈴木浩介、永作博美、夏木マリが参加した。
