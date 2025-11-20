サザンオールスターズ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて映像作品未収録を含むライブ音源の特別オンエア決定
サザンオールスターズのライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、11月22日放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、ツアーのライブ音源を中心に、パッケージ未収録のパフォーマンスが音源として特別にオンエアされることが決定した。
■未収録のとあるパフォーマンスをオンエア予定
番組では、『ライブ映像作品「THANK YOU SO MUCH!!」リリース記念!! ラジオ未公開ライブ音源もOA!? スペシャル!!』と題したスペシャル企画を実施。ツアーのライブ音源を中心に、映像作品には未収録のとあるパフォーマンスがライブ音源としてオンエアされる予定だ。
なお、この番組限りのライブ音源となるため、聴き逃しのないようにチェックしよう。
■番組情報
TOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』
11/22（土）23:00～23:55
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
■関連リンク
番組公式サイト
https://www.tfm.co.jp/yoasobi/
サザンオールスターズ OFFICIAL SITE
https://southernallstars.jp