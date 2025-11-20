サザンオールスターズ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて映像作品未収録を含むライブ音源の特別オンエア決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サザンオールスターズのライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のリリースを記念して、11月22日放送のTOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて、ツアーのライブ音源を中心に、パッケージ未収録のパフォーマンスが音源として特別にオンエアされることが決定した。

■未収録のとあるパフォーマンスをオンエア予定

番組では、『ライブ映像作品「THANK YOU SO MUCH!!」リリース記念!! ラジオ未公開ライブ音源もOA!? スペシャル!!』と題したスペシャル企画を実施。ツアーのライブ音源を中心に、映像作品には未収録のとあるパフォーマンスがライブ音源としてオンエアされる予定だ。

なお、この番組限りのライブ音源となるため、聴き逃しのないようにチェックしよう。

■番組情報

TOKYO FM系列『桑田佳祐のやさしい夜遊び』

11/22（土）23:00～23:55



■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

