Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXを更新。5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』のものだと思われるステージショットを公開し、圧倒的な世界観をとらえたビジュアルが大きな反響を呼んでいる。

【画像】ミセス大森元貴のステージショット／“赤髪”へのチェンジも話題

■スポットライトに大森元貴が浮かぶ“孤高のモノクロショット”

投稿されたのは、漆黒の空間に一筋のスポットライトが差し込むドラマティックなモノクロカット。大森はステージ中央でハンドマイクを握り、シャツ×ベストのクラシックな装いで静かに佇む。潔く削ぎ落とされた画作りが、大森の存在感をいっそう際立たせ、ツアーの壮大な物語性を象徴するような1枚となっている。

ファンからは「アートのように美しい」「手を伸ばしたらふっと消えてしまいそう」「幻想的で美しい」「鳥肌立った」「めっちゃエモい」「映画のワンシーンみたい」「神々しい」など、称賛の声が相次いでいる。

■豪奢な衣装とともに“赤髪解禁”も話題に

なお、大森は別投稿で「髪色衣装解禁」とし、赤髪を披露。深紅を基調とした豪華なジャケットをまとい、ツアーの世界観をそのまま体現したようなビジュアルでファンを驚かせた。

■大森元貴“BABEL no TOH”ステージショット