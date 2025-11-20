Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が11月18日からタイ・バンコクで開催中。阿部亮平が個人Instagramで現地でのオフショットを公開した。

■タイで活躍中の向井康二へのメッセージも

『Snow Man 1st POP-UP』はソウルを皮切りに、台北・バンコクとアジアで開催。バンコクでは11月26日まで行われる。バンコク開催後には日本凱旋として大阪・東京でも開催予定だ。

オフショットで阿部は、黒スーツ姿で片手を顎に添え、もう片方の手はポケットに入れる、展示してある自身の白い衣装のポスターと同じポーズを披露。背景の写真では遠くを艶っぽく見つめているが、写真の前に立つ阿部はニッコリほほ笑んでいる、表情の違いにも注目。

さらに、大きな雪だるまのオブジェの前での宮舘涼太とのピシッとしたツーショット、オブジェから上半身をのぞかせる様子、『Snow Man 1st POP-UP』と書かれた壁での「カリスマックス」ポーズ、吊るされた無数の小さなライト＆ミラーに囲まれた通路に立ち輝く姿、ミラーに描かれた雪だるまに書いたサインとの笑顔ショット。

さらに阿部のアクスタが銀色の雪だるまのオブジェを持ちあげているような構図のショットや、『(LOVE SONG)』のフライヤー、そしてトドメの顔だけひょっこりショットも披露している。

投稿には、タイ語でのメッセージと共に「康二！『(LOVE SONG)』のフライヤーも見つけたよ～！！」と、向井康二と森崎ウィンがW主演する、東京とバンコクを舞台にした映画『(LOVE SONG)』（公開中）のフライヤーを発見した報告も添えられている。

「ひょっこり阿部ちゃんかわいすぎ」「アクスタの使いこなし流石」「だてあべのツーショットがアクスタみたい」「メンバー愛あふれてる」「阿部ちゃんバンコクでも輝いてる」などといった声が続々と到着。

またSnow Man公式TikTokには、阿部と宮舘がバンコクのポップアップ会場で雪だるまのオブジェをバックに「カリスマックス」を踊る動画も。そして宮舘の個人Instagramにもオフショットが公開されている。

