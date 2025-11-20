元朝ドラヒロイン、“女社長風”カッコ良すぎるジャケット＆スーツ姿を公開
女優の瀧本美織が20日、自身のインスタグラムを更新し、パンツスーツ姿を披露し、ファンから「かっこいい」と歓声が上がった。
【写真】瀧本美織、全身カットも
今年3月には成宮寛貴の復帰主演作『死ぬほど愛して』（ABEMA）にヒロイン役で出演していた瀧本。この日は「社長みたいですねって 言われた今日のスタイル」とコメントし、ブラックのインナーにグレーのジャケット、パンツスタイルにスニーカーを合わせたショットを公開している。
そんな瀧本は「もしも社長さんだったらはい、スーツを着こなしてたいですね」と願望を語っている。
【瀧本美織プロフィール】
1991年10月16日生まれの34歳。17歳の時にスカウトされ、2008年にデビュー。2010年度後期放送のNHK連続テレビ小説『てっぱん』にオーディションを経て起用され、ヒロイン・村上あかり役を務めた。
引用：「瀧本美織」インスタグラム（＠mioritakimoto_official）
