“ハウルコンビ” 倍賞千恵子＆木村拓哉が腕組みデート!? 『TOKYOタクシー』本編映像解禁
倍賞千恵子と木村拓哉が共演する山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』より、“ハウルコンビ”倍賞＆木村の親密な関係性を思い起こさせる本編映像が解禁された。
【動画】倍賞千恵子＆木村拓哉が腕組みデート!? 『TOKYOタクシー』本編映像
山田洋次監督の91作目となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に新たな息吹を吹き込んだヒューマンドラマ。昭和・平成・令和と、日本に生きる人々の姿を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変わりゆく大都市・東京を舞台に、人生の喜びをうたいあげる。
キャストには、山田監督作品には欠かせない倍賞千恵子、そして『武士の一分』以来19年ぶりの山田組参加となる木村拓哉。さらに蒼井優、迫田孝也、優香、中島瑠菜、イ・ジュニョン、笹野高史など多彩なキャストが集結した。
このたび解禁された映像では、最初はギクシャクしていたすみれと浩二の関係が、“たった1日の旅”の終盤で、特別な絆へと変わっていく瞬間を映し出している。
華やかな横浜の繁華街を歩く中、すみれが「ねえ、浩二さん。腕を組んでもいいかしら、あなたと」と嬉しそうに声をかけると、「どうぞ」と腕を差し出す浩二とのやりとりは、壮絶な人生を歩んできたすみれの孤独と、それを受け止める浩二のやさしさが交差。穏やかな表情で歩く2人の姿からは、あたたかい余韻が感じられる。
浩二と出会えたことへの感謝と、旅の終わりが近づく切なさがにじみ、長年にわたり人々の機微を描き続けてきた山田監督ならではの繊細で心温まる人間ドラマが凝縮された場面となっている。
倍賞と木村は実写作品では初共演となるが、2004年公開のスタジオジブリ映画『ハウルの動く城』でソフィー役とハウル役として共演経験がある。倍賞は当時を振り返り、「あの時はひとりずつアフレコする予定で、木村さんとは色々なお話ができなかったです。鈴木敏夫プロデューサーにお願いして、1日だけ一緒の場面でアフレコしました」、木村と顔を合わせてコミュニケーションを取るためにスケジュールの調整をプロデューサーに直談判したことを明かした。
倍賞の粋な計らいにより“たった1日”の倍賞と木村の同日収録が実現したが、このことを事前に知らされていなかった木村は、「目の前にエプロンをしている宮崎駿監督がいて、下駄を履いた鈴木敏夫さんというプロデューサーがいて、ついに現れた倍賞千恵子さんとなったら、そりゃ話せないですよね」と回顧。
どんなにプレッシャーのかかる仕事でもクールかつ真摯にこなし、“緊張とは無縁”と思わせる木村。すべてのセリフを暗記し、台本を持ち込まずに収録に臨むなど、声優初挑戦でジブリ作品の主人公を演じるというプレッシャーさえも原動力に変えてしまう完璧ぶり。そんな木村でさえ、大女優・倍賞千恵子、巨匠・宮崎駿、そしてヒットメーカー・鈴木敏夫という超大御所たちが集結した現場では、さすがに緊張で頭が真っ白になったという。
さらに、本作が第55回ロッテルダム国際映画祭「Limelight」部門（現地時間2026年1月29日〜2月8日）にて正式出品されることが決定した。同映画祭は1972年に始まり、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭などと並ぶ重要な国際映画祭とされる。『海よりもまだ深く』（2016／是枝裕和監督）、『ドライブ・マイ・カー』（2021／濱口竜介監督）、昨年は『海の沈黙』（2025／若松節朗監督）も出品された部門で、世界が注目する日本映画として期待が高まっている。「Limelight」部門は観客賞・NETPAC賞（Network for the Promotion of Asian Cinema＝最優秀アジア映画賞）の対象となり、その年の映画界で注目を集める作品で構成される部門だ。
本作の選考理由について、ディレクターのVanja Kaludjercicは、「東京の街を縫うように走る1台のタクシー。その車内で交わされる、他愛もない、けれどどこか胸に残る会話が、運転手と乗客それぞれの人生をそっと記録していく――本作は、そんな“移動する時間の箱”のような映画です。窓の外に流れる光景には、東京の今と、変わりゆく日本の気配が淡く重なります。 そして何より、この小さな物語を豊かに立ち上げているのは、山田洋次監督の静かな語り口と、倍賞千恵子、木村拓哉という2人の俳優の確かな存在感です。山田作品に受け継がれる、日常に宿る可笑しさと儚さ。その“日本的なやわらかさ”が、ふとした仕草や間合いの中に息づいています。物語が静かに幕を下ろしたあとも、どこか心の奥にやわらかい温度が残り続ける作品。 その余韻は、観客1人ひとりの“TOKYO”の記憶と静かに重なっていくはずです」とコメントを寄せた。
映画『TOKYOタクシー』は、11月21日より全国公開。
【動画】倍賞千恵子＆木村拓哉が腕組みデート!? 『TOKYOタクシー』本編映像
山田洋次監督の91作目となる本作は、フランス映画『パリタクシー』を原作に新たな息吹を吹き込んだヒューマンドラマ。昭和・平成・令和と、日本に生きる人々の姿を長年描き続けてきた山田監督が、刻々と変わりゆく大都市・東京を舞台に、人生の喜びをうたいあげる。
このたび解禁された映像では、最初はギクシャクしていたすみれと浩二の関係が、“たった1日の旅”の終盤で、特別な絆へと変わっていく瞬間を映し出している。
華やかな横浜の繁華街を歩く中、すみれが「ねえ、浩二さん。腕を組んでもいいかしら、あなたと」と嬉しそうに声をかけると、「どうぞ」と腕を差し出す浩二とのやりとりは、壮絶な人生を歩んできたすみれの孤独と、それを受け止める浩二のやさしさが交差。穏やかな表情で歩く2人の姿からは、あたたかい余韻が感じられる。
浩二と出会えたことへの感謝と、旅の終わりが近づく切なさがにじみ、長年にわたり人々の機微を描き続けてきた山田監督ならではの繊細で心温まる人間ドラマが凝縮された場面となっている。
倍賞と木村は実写作品では初共演となるが、2004年公開のスタジオジブリ映画『ハウルの動く城』でソフィー役とハウル役として共演経験がある。倍賞は当時を振り返り、「あの時はひとりずつアフレコする予定で、木村さんとは色々なお話ができなかったです。鈴木敏夫プロデューサーにお願いして、1日だけ一緒の場面でアフレコしました」、木村と顔を合わせてコミュニケーションを取るためにスケジュールの調整をプロデューサーに直談判したことを明かした。
倍賞の粋な計らいにより“たった1日”の倍賞と木村の同日収録が実現したが、このことを事前に知らされていなかった木村は、「目の前にエプロンをしている宮崎駿監督がいて、下駄を履いた鈴木敏夫さんというプロデューサーがいて、ついに現れた倍賞千恵子さんとなったら、そりゃ話せないですよね」と回顧。
どんなにプレッシャーのかかる仕事でもクールかつ真摯にこなし、“緊張とは無縁”と思わせる木村。すべてのセリフを暗記し、台本を持ち込まずに収録に臨むなど、声優初挑戦でジブリ作品の主人公を演じるというプレッシャーさえも原動力に変えてしまう完璧ぶり。そんな木村でさえ、大女優・倍賞千恵子、巨匠・宮崎駿、そしてヒットメーカー・鈴木敏夫という超大御所たちが集結した現場では、さすがに緊張で頭が真っ白になったという。
さらに、本作が第55回ロッテルダム国際映画祭「Limelight」部門（現地時間2026年1月29日〜2月8日）にて正式出品されることが決定した。同映画祭は1972年に始まり、カンヌ国際映画祭、ベルリン国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭などと並ぶ重要な国際映画祭とされる。『海よりもまだ深く』（2016／是枝裕和監督）、『ドライブ・マイ・カー』（2021／濱口竜介監督）、昨年は『海の沈黙』（2025／若松節朗監督）も出品された部門で、世界が注目する日本映画として期待が高まっている。「Limelight」部門は観客賞・NETPAC賞（Network for the Promotion of Asian Cinema＝最優秀アジア映画賞）の対象となり、その年の映画界で注目を集める作品で構成される部門だ。
本作の選考理由について、ディレクターのVanja Kaludjercicは、「東京の街を縫うように走る1台のタクシー。その車内で交わされる、他愛もない、けれどどこか胸に残る会話が、運転手と乗客それぞれの人生をそっと記録していく――本作は、そんな“移動する時間の箱”のような映画です。窓の外に流れる光景には、東京の今と、変わりゆく日本の気配が淡く重なります。 そして何より、この小さな物語を豊かに立ち上げているのは、山田洋次監督の静かな語り口と、倍賞千恵子、木村拓哉という2人の俳優の確かな存在感です。山田作品に受け継がれる、日常に宿る可笑しさと儚さ。その“日本的なやわらかさ”が、ふとした仕草や間合いの中に息づいています。物語が静かに幕を下ろしたあとも、どこか心の奥にやわらかい温度が残り続ける作品。 その余韻は、観客1人ひとりの“TOKYO”の記憶と静かに重なっていくはずです」とコメントを寄せた。
映画『TOKYOタクシー』は、11月21日より全国公開。