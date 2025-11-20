お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）で、“命の危機”が迫った経験を明かした。

かねて“芸人たるもの、お客さんを笑かしてナンボ、泣き顔を見せてどうする”を信条にしているケンコバ。この日は「他人の光景を見て、危うく涙が出そうになったことがある」と告白。「俺は人前で涙を見せたら、その場で腹をかっさばいて死ぬって決めてるから、命の危機やったことがあるねんけど」と打ち明けた。

そして「（宮川）大輔さんのお子さんが生まれた時に、まだ新生児でしゃべられへん時に、俺も見させてもらった」と回想。「大輔さんのお母さんがやっと会いに来れて、お子さんに向かって“アンタどこから来たん？”って言った」と明かし、「凄い言葉やなと思って」と感激。「どこかから来たんやと思って。しかも最年長者の方がそう言う。“アンタもうありがとう、どこから来てくれたん、うちに”って言うた」と振り返った。

そんな様子に「俺、めちゃくちゃ感動して。その考え方かと。どこかから来たんやこの子は」と説明したものの、「俺、涙が出たら腹をかっさばいて死ぬって決めてるから、そんな新生児の前で俺の雑菌だらけの臓物を出せないから、走って外に出たもん」と笑いを誘っていた。