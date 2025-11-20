受賞ラッシュの裏で…

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）に3年連続4度目の受賞を果たした。ア・リーグでは、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が2年連続3度目の受賞。MLB公式Xは、野球界を牽引する2人が獲得したMVPをはじめとするタイトルを紹介する画像を公開。この画像に対して、現地ファンからは2人の“差”を指摘する声があがっている。

愛犬デコピンを抱いた大谷の後ろ姿。目の前にあるショーケースには、今まで獲得してきたトロフィーが飾られている。4つのMVPトロフィーに加えて、シルバースラッガー賞が4つ、各リーグで最も卓越した打者に送られるハンク・アーロン賞も3つ、他にも新人賞やオールスター出場5回を示す星なども置かれている。

3回のリーグMVPに加え、シルバースラッガー賞5回、ハンク・アーロン賞3回に輝いているジャッジのトロフィーケースも豪華だ。新人王に加え、オールスター選出の星も7つを数える。MLBの公式Xは、それぞれの獲得タイトルが可視化された画像を投稿している。

現地ファンが指摘したのは画像内のトロフィーケースの最上段だ。大谷のケースの最上段には、2023年のワールドベースボールクラシック（WBC）優勝トロフィーや2連覇を飾ったワールドシリーズ（WS）トロフィーといったチームタイトルが並ぶ一方、ジャッジのケースには、社会貢献に尽力した選手に送られるロベルト・クレメンテ賞など個人タイトルのみが並んでいる。

現在の大リーグの顔といえる2人の“差”に、X上の現地ファンからは「これをするにはレベルが違うんだよ」「WBCと2つのWSトロフィー……大きな違いだ」「ジャッジはオオタニのレベルに遠く及ばない」「オオタニがア・リーグにいたら、MVP2つは減っていただろう」といった声があがっていた。



