板野友美の“そっくり4歳娘”、USJでコスプレ「可愛すぎ」「成長してる」 多数の「いいね！」集まる
元AKB48メンバーでタレントの板野友美が、20日までにインスタグラムを更新。娘のショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】板野友美、そっくり4歳娘の“顔出し”ショット 家族ショットも（7枚）
娘の七五三に様子や、愛情あふれるSNS投稿に多くの反響が集まっている板野。今回の投稿では、4歳の誕生日を迎えた娘を連れて、ミニオンのコスプレでUSJを満喫する姿を公開。同行したおのののかと彼女の娘も一緒にパークを楽しむ様子が収められている。
ファンからは「可愛すぎ」「スクスク成長してる」などの声や。数多くの「いいね！」が寄せられている。
板野は2021年1月5日に高橋と結婚し、同年10月、第1子となる女児の出産を発表。昨年12月には披露宴を行ったことを報告し、高橋との夫婦ショットを投稿していた。また、娘には連日「スゴイ美人」などのコメントが集まっている。
引用：「板野友美」インスタグラム（＠tomo.i_0703）
