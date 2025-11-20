後藤祐樹の美人娘19歳、アイドル衣装姿が「スタイル抜群」「可愛すぎる」と絶賛の声
元モーニング娘。の後藤真希の弟で、千葉県八街市議の後藤祐樹の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが、20日までにインスタグラムを更新。ステージ衣装のオフショットを公開した。
【写真】後藤祐樹の美人娘19歳が「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（7枚）
昨年9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し「スタイル抜群」などと注目を集めた芹澤。自身のSNSで度々公開しているオフショットなどにも多くの反響が寄せられている。
そんな彼女が「かわいい？」と投稿したのは、フリルのついたステージ衣装姿でカメラを見つめるオフショット。ファンからは「スタイル抜群」「冗談抜きで可愛すぎる」などの声が集まっている。
■芹澤もあ
2006年1月18日生まれの19歳。東京都出身。身長160cm。趣味はオセロ、早食い。スターダストプロモーション所属。2022年11月に父・後藤祐樹氏がYoutubeで、芹澤がアイドル活動をしていることを公表し話題となっていた。
引用：「芹澤もあ」インスタグラム（@moa_serizawa）
