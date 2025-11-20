滝沢眞規子、インスタグラムのアイコン　※「滝沢眞規子」インスタグラム

　モデルの滝沢眞規子が19日までに、自身のインスタグラムを更新。豪邸と話題の自宅にて美スタイル際立つ姿を披露した。

　7月17日に47歳を迎えた滝沢。2003年に長女、2007年に長男、2008年に次女が誕生しており、SNSでは子どもたちが「素敵」「スタイル抜群」と話題を呼んでいる。

　そんな彼女が投稿したのは、鏡越しのセルフィー。写真には、タートルネック、ジャケット、タイトなレザーパンツ、シューズを黒で揃えたワントーンコーデが収められている。

　投稿の中で彼女は「朝ご飯の夫婦の話題は子どもたちのクリスマスプレゼントは何にするか、、」とつづり「結果決められなくて解散　行ってきまーす」とユーモラスにコメント。

　ファンからは「素敵すぎます」「カッコいい」「安定の美しさをいつもありがとうございます」などの声が集まっている。

