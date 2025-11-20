研ナオコ、愛犬そっくりなハンドメイド作品披露 義理姉からのプレゼントに「めちゃくちゃ可愛い」「器用」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】研ナオコが11月18日、自身の公式ブログを更新。義理の姉からもらったというハンドメイドのプレゼントを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】72歳大御所タレント「器用」義姉からもらった愛犬そっくりなハンドメイド作品
茨城県水戸市で公演を行ったという研。同県鹿嶋市が父親の実家であることから親戚が見に来てくれたといい「かわいいプレゼント 義理の姉が作って持ってきてくれたメロちゃん」と、愛犬「メロちゃん」をモデルにしたハンドメイドのプレゼントを披露している。
この投稿に「もらって嬉しいプレゼント」「メロちゃんにそっくり」「めちゃくちゃ可愛い」「ふわふわ」「公演の疲れも飛びますね」「義姉さん器用」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆研ナオコ、義理の姉からプレゼント
◆研ナオコの投稿に反響
