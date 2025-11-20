『おさるのベン』“異様な背中”にざわつくポスター＆超リアルな“緊急通報”収めた特報解禁
『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツが監督・脚本を務める密室パニックシチュエーションスリラー映画『おさるのベン』より、表情の読めない“異様な背中”を捉えたポスタービジュアル、リアルな“緊急通報”の一部始終を収めた衝撃の特報が解禁された。
【動画】この緊急通報、誰の声？『おさるのベン』特報映像
本作は、愛する家族＝ペットが突然ひょう変する恐怖を描く、密室パニックシチュエーションスリラー。
ハワイの森に佇む高級別荘地の実家に、友人と帰省した大学生ルーシー。家族と、幼い頃から暮らしてきたチンパンジーの“ベン”との再会に心躍らせ、プールにパーティと楽しい休暇を過ごす。しかし、いつもは賢くてかわいいベンの様子が何かおかしい…。
製作を手掛けたのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと、『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズ。監督・脚本を務めたのは、『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ。世界的なヒットメーカーと老舗のハリウッドスタジオ、そしてジャンル映画の鬼才がタッグを組み、人間に最も近い存在であるチンパンジーと、人類の脅威であり続ける狂犬病を重要な“怖さ”のファクターとしてストーリーに織り込み、オリジナリティーあふれる本作を作り上げた。
キャストには、『コーダ あいのうた』でアカデミー賞（R）助演男優賞を受賞したトロイ・コッツァーのほか、ジョニー・セコイヤ、ジェシカ・アレクサンダー、ビクトリア・ワイアントらが出演する。
2026年1月9日の全米公開に先駆けて、2025年ファンタスティック・フェストのオープニング作品としてワールドプレミアが行われた際は絶賛の声が相次ぎ、ロッテントマトでも92％の高評価を獲得（11月17日時点）した。
この度、ポスタービジュアルと特報が解禁。
ポスタービジュアルには、薄暗い部屋の片隅で、背を向けてうずくまる一頭のチンパンジー・ベンの姿が。赤いTシャツに小さな背中、傍らにはクマのぬいぐるみ。まるで“拗ねた子ども”のようでありながら、どこか言葉にできない違和感が漂う。ベンに何が起きているのか？これから訪れる“密室パニック”を静かに予感させる、不穏なビジュアルとなっている。
特報は、緊急通報のやり取りだけで構成されたショッキングな内容。冷静なオペレーターと、混乱し恐怖に震える女性の声だけが聞こえてくる。「襲われそうなの…」「友達の家族が暴れてて」。“愛する家族”だったはずの存在が、“暴れる脅威”として語られる。そしてオペレーターが「聞こえますか？」と問いかけた瞬間、激しいノイズとともに通話は途切れてしまう。果たして何が起きたのか？“通報の一部始終” の続きを、劇場で確かめたい。
なお特報に使用されている【吹替版エマージェンシーコール】は、ここでしか聞けない限定バージョン。通報者の女性を演じているのは“誰もが知る人気声優”だが、その名前は現在非公開。そして11月20日よりパラマウント・ピクチャーズ公式Xにて「この通報ボイス、誰の声!?」キャンペーン を実施する。
同キャンペーンの応募方法は、「1.パラマウント・ピクチャーズ公式Xアカウントをフォロー」「2.キャンペーン投稿を引用RP」「3.通報女性の“吹替声優名”をコメント」「4.正解者の中から抽選でAmazonギフト券 or ムビチケをプレゼント」。正解の声優は、12月6日にコミコンステージにて発表する予定。キャンペーンの詳細は公式HP参照。
映画『おさるのベン』は、2026年2月20日より全国公開。
【動画】この緊急通報、誰の声？『おさるのベン』特報映像
本作は、愛する家族＝ペットが突然ひょう変する恐怖を描く、密室パニックシチュエーションスリラー。
製作を手掛けたのは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダと、『クワイエット・プレイス』シリーズのパラマウント・ピクチャーズ。監督・脚本を務めたのは、『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』のヨハネス・ロバーツ。世界的なヒットメーカーと老舗のハリウッドスタジオ、そしてジャンル映画の鬼才がタッグを組み、人間に最も近い存在であるチンパンジーと、人類の脅威であり続ける狂犬病を重要な“怖さ”のファクターとしてストーリーに織り込み、オリジナリティーあふれる本作を作り上げた。
キャストには、『コーダ あいのうた』でアカデミー賞（R）助演男優賞を受賞したトロイ・コッツァーのほか、ジョニー・セコイヤ、ジェシカ・アレクサンダー、ビクトリア・ワイアントらが出演する。
2026年1月9日の全米公開に先駆けて、2025年ファンタスティック・フェストのオープニング作品としてワールドプレミアが行われた際は絶賛の声が相次ぎ、ロッテントマトでも92％の高評価を獲得（11月17日時点）した。
この度、ポスタービジュアルと特報が解禁。
ポスタービジュアルには、薄暗い部屋の片隅で、背を向けてうずくまる一頭のチンパンジー・ベンの姿が。赤いTシャツに小さな背中、傍らにはクマのぬいぐるみ。まるで“拗ねた子ども”のようでありながら、どこか言葉にできない違和感が漂う。ベンに何が起きているのか？これから訪れる“密室パニック”を静かに予感させる、不穏なビジュアルとなっている。
特報は、緊急通報のやり取りだけで構成されたショッキングな内容。冷静なオペレーターと、混乱し恐怖に震える女性の声だけが聞こえてくる。「襲われそうなの…」「友達の家族が暴れてて」。“愛する家族”だったはずの存在が、“暴れる脅威”として語られる。そしてオペレーターが「聞こえますか？」と問いかけた瞬間、激しいノイズとともに通話は途切れてしまう。果たして何が起きたのか？“通報の一部始終” の続きを、劇場で確かめたい。
なお特報に使用されている【吹替版エマージェンシーコール】は、ここでしか聞けない限定バージョン。通報者の女性を演じているのは“誰もが知る人気声優”だが、その名前は現在非公開。そして11月20日よりパラマウント・ピクチャーズ公式Xにて「この通報ボイス、誰の声!?」キャンペーン を実施する。
同キャンペーンの応募方法は、「1.パラマウント・ピクチャーズ公式Xアカウントをフォロー」「2.キャンペーン投稿を引用RP」「3.通報女性の“吹替声優名”をコメント」「4.正解者の中から抽選でAmazonギフト券 or ムビチケをプレゼント」。正解の声優は、12月6日にコミコンステージにて発表する予定。キャンペーンの詳細は公式HP参照。
映画『おさるのベン』は、2026年2月20日より全国公開。