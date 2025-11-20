「シャッフルアイランド」伊藤桃々、肩出し冬コーデに「透明感レベチ」「オーラ凄い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が11月18日、自身のInstagramを更新。美しい肩が際立つ冬のコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳恋リア出演美女「透明感レベチ」肩出し冬コーデ
伊藤は、「丸の内イルミネーション 毎年始まったらすぐ写真を撮りに行けてる」とつづり、イルミネーションを背景にしたショットを複数枚投稿。ボアの帽子に淡いベージュのシャギーニットを羽織った冬らしいコーディネートで、トップスからは美しい肩が際立っている。
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「オーラ凄い」「冬コーデお洒落」「透明感レベチ」「イルミネーションに負けない輝き」など、称賛のコメントが寄せられている。
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳恋リア出演美女「透明感レベチ」肩出し冬コーデ
◆伊藤桃々、美肩輝く冬コーデ披露
伊藤は、「丸の内イルミネーション 毎年始まったらすぐ写真を撮りに行けてる」とつづり、イルミネーションを背景にしたショットを複数枚投稿。ボアの帽子に淡いベージュのシャギーニットを羽織った冬らしいコーディネートで、トップスからは美しい肩が際立っている。
◆伊藤桃々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「オーラ凄い」「冬コーデお洒落」「透明感レベチ」「イルミネーションに負けない輝き」など、称賛のコメントが寄せられている。
◆「シャッフルアイランド」
同番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】