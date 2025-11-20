GENERATIONS・白濱亜嵐、『ロマンティック・キラー』で謎の不良学生に＆PV解禁 中島颯太＆佐藤大樹との初共演にも喜び
上白石萌歌、なにわ男子・高橋恭平、INI・木村柾哉、FANTASTICS・中島颯太がクアトロ主演を務める映画『ロマンティック・キラー』に、GENERATIONS・白濱亜嵐が出演することが発表され、コメントが到着。併せて、白濱演じる謎の不良学生のPVが解禁された。
【動画】GENERATIONS・白濱亜嵐が9年ぶりに不良役！ 映画『ロマンティック・キラー』ロマンティック襲来PV「謎の不良学生編」
2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続ける―という“ぶっ飛ばし系”ラブコメディーが繰り広げられる。
恋愛にまるで興味がないのに、ある日強制的にロマンティックな展開に巻き込まれることになる女子高生・星野杏子を演じるのは、上白石萌歌。そして、そんな杏子と急接近することになる3人の男子を、なにわ男子の高橋恭平、INIの木村柾哉、FANTASTICSの中島颯太が演じ、クアトロ主演を務める。
そんな本作のメガホンをとるのは、英勉監督。監督自ら実写化を熱望した本作に、床ドン、壁ドン、膝枕などの少女漫画あるあるや、数々の名作ラブストーリーを思わせる“ロマンティック”要素を大量投入し、原作以上にカオスでぶっ飛んだコメディーに仕上げた。
このたびGENERATIONS／EXILEのメンバーとしても活躍する白濱亜嵐が、「謎の不良学生」役で出演することが決定。青春・ラブストーリー作品やコメディ作品を得意とする白濱が本作に新たな風を吹き入れる。
また、2012年放送の『シュガーレス』では高校不良（ヤンキー）役として主人公を、2015年の『HiGH＆LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』では、抗争に巻き込まれる若者たちの一員として不良役を演じている白濱。今作では、與那城奨、佐藤大樹、藤原丈一郎、内藤秀一郎、豊田裕大に続き、6人目のロマンティック男子として、9年ぶりとなる不良役で出演。久々の不良姿に期待が高まる。
白濱は「不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです」とコメントしている。
解禁されたロマンティック襲来PV／「謎の不良学生」編では、学ランを身にまとい一見怖い風貌の白濱が、捨てられた子犬を抱き上げ、甘えた声で話しかけるなど、子犬に首ったけなギャップある姿が映し出されている。白濱は「撮影時は、細かくシーンを分けて撮影していたため、自分の出演シーンがどのように出来上がっているか楽しみ」と期待のコメントを寄せた。
また、共演した白子ちゃん（子犬）の方が現場でモテモテな様子を見て、少し嫉妬している姿も…？
恋愛キャンセル界隈の女子高生・杏子（上白石萌歌）が、魔法使い・リリから仕掛けられる怒つのロマンティックをキラーしていく本作。映像の最後にはロマンティックの仕掛け人でもある、魔法使い・リリが「わざわざハイロー系から連れてきて…」とぼやくシーンも垣間見える。
杏子はリリの魔法で呼び寄せられたロマンティック男子の誘惑に耐えられるのか？ そして、謎の不良学生を演じる白濱はどんなロマンティックで杏子に迫るのか？
映画『ロマンティック・キラー』は、12月12日全国公開。
白濱亜嵐のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■白濱亜嵐
とてつもないぶっ飛びコメディ作品で謎の不良学生という役柄でお話を頂いたとき、訳も分からないままOKして現場に行って犬を抱かされて終わったので今もあれは夢だったのではないかと思っています。
そして不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。
何はともあれ豪華なキャストの面々と並ばせて頂けて感謝です。
颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです。
【動画】GENERATIONS・白濱亜嵐が9年ぶりに不良役！ 映画『ロマンティック・キラー』ロマンティック襲来PV「謎の不良学生編」
2022年にNetflixでアニメ化もされた百世渡の同名漫画を実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛け、恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開を、ヒロインがぶっ飛ばし続ける―という“ぶっ飛ばし系”ラブコメディーが繰り広げられる。
そんな本作のメガホンをとるのは、英勉監督。監督自ら実写化を熱望した本作に、床ドン、壁ドン、膝枕などの少女漫画あるあるや、数々の名作ラブストーリーを思わせる“ロマンティック”要素を大量投入し、原作以上にカオスでぶっ飛んだコメディーに仕上げた。
このたびGENERATIONS／EXILEのメンバーとしても活躍する白濱亜嵐が、「謎の不良学生」役で出演することが決定。青春・ラブストーリー作品やコメディ作品を得意とする白濱が本作に新たな風を吹き入れる。
また、2012年放送の『シュガーレス』では高校不良（ヤンキー）役として主人公を、2015年の『HiGH＆LOW 〜THE STORY OF S.W.O.R.D.〜』では、抗争に巻き込まれる若者たちの一員として不良役を演じている白濱。今作では、與那城奨、佐藤大樹、藤原丈一郎、内藤秀一郎、豊田裕大に続き、6人目のロマンティック男子として、9年ぶりとなる不良役で出演。久々の不良姿に期待が高まる。
白濱は「不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです」とコメントしている。
解禁されたロマンティック襲来PV／「謎の不良学生」編では、学ランを身にまとい一見怖い風貌の白濱が、捨てられた子犬を抱き上げ、甘えた声で話しかけるなど、子犬に首ったけなギャップある姿が映し出されている。白濱は「撮影時は、細かくシーンを分けて撮影していたため、自分の出演シーンがどのように出来上がっているか楽しみ」と期待のコメントを寄せた。
また、共演した白子ちゃん（子犬）の方が現場でモテモテな様子を見て、少し嫉妬している姿も…？
恋愛キャンセル界隈の女子高生・杏子（上白石萌歌）が、魔法使い・リリから仕掛けられる怒つのロマンティックをキラーしていく本作。映像の最後にはロマンティックの仕掛け人でもある、魔法使い・リリが「わざわざハイロー系から連れてきて…」とぼやくシーンも垣間見える。
杏子はリリの魔法で呼び寄せられたロマンティック男子の誘惑に耐えられるのか？ そして、謎の不良学生を演じる白濱はどんなロマンティックで杏子に迫るのか？
映画『ロマンティック・キラー』は、12月12日全国公開。
白濱亜嵐のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■白濱亜嵐
とてつもないぶっ飛びコメディ作品で謎の不良学生という役柄でお話を頂いたとき、訳も分からないままOKして現場に行って犬を抱かされて終わったので今もあれは夢だったのではないかと思っています。
そして不良学生役はTHE若手の登竜門なので、まだまだ自分も若手でいけるということでこれからも不良学生を演じていきたいと思わせてくれました。
何はともあれ豪華なキャストの面々と並ばせて頂けて感謝です。
颯太と大樹とも初共演の作品になったので嬉しかったです。