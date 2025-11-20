杉崎美香アナ、生後2ヶ月次男の公園デビュー親子ショット公開「可愛らしい」「成長が楽しみ」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】フリーアナウンサーの杉崎美香が11月18日、自身のInstagramを更新。次男の公園デビューを報告した。
【写真】47歳2児の母・美人アナ「可愛らしい」生後2ヶ月次男との親子ショット
杉崎アナは「先日お天気のいい日に公園デビュー」とコメントし、9歳長男と生後2か月の次男を連れて公園に行ったことを報告。レジャーシートの上で次男を抱っこしている写真を公開し「初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ」とこれからの成長に思いをはせた。
この投稿に、ファンからは「公園デビューおめでとうございます」「可愛らしい親子ショット」「微笑ましい」「成長が楽しみ」などと反響が寄せられている。
杉崎アナは、1978年10月31日生まれ、大分県出身。大学卒業後の2001年、信越放送にアナウンサーとして入社。2003年に退職。その後上京し、フリーアナウンサーに転身した。同年「めざにゅ〜」（フジテレビ系）メインキャスターとなり、2011年9月30日まで8年間、同番組の看板娘的存在として活躍していた。2015年1月に一般男性との結婚を発表。2016年に第1子長男、2025年8月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳2児の母・美人アナ「可愛らしい」生後2ヶ月次男との親子ショット
◆杉崎美香アナ、次男が公園デビュー
杉崎アナは「先日お天気のいい日に公園デビュー」とコメントし、9歳長男と生後2か月の次男を連れて公園に行ったことを報告。レジャーシートの上で次男を抱っこしている写真を公開し「初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ」とこれからの成長に思いをはせた。
◆杉崎美香アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「公園デビューおめでとうございます」「可愛らしい親子ショット」「微笑ましい」「成長が楽しみ」などと反響が寄せられている。
杉崎アナは、1978年10月31日生まれ、大分県出身。大学卒業後の2001年、信越放送にアナウンサーとして入社。2003年に退職。その後上京し、フリーアナウンサーに転身した。同年「めざにゅ〜」（フジテレビ系）メインキャスターとなり、2011年9月30日まで8年間、同番組の看板娘的存在として活躍していた。2015年1月に一般男性との結婚を発表。2016年に第1子長男、2025年8月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】