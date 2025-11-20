櫻坂46・松田里奈、しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的！ 1st写真集より水着カット公開
2026年1月20日に発売される櫻坂46・松田里奈1st写真集より、夕焼けのビーチで撮影された水着カットが解禁された。
【写真】しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的！
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
今回解禁されたカットは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影したもの。花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田の、しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な一枚となっている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集（タイトル未定）は幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。
【写真】しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的！
本作は松田にとって初めての写真集。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録した。
撮影中には26歳の誕生日を迎え、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集となっている。
今回解禁されたカットは、撮影最終日に夕焼けのビーチで撮影したもの。花と鳥のモチーフが散りばめられた水着を身に着け、ビーチに寝転ぶ松田の、しなやかなボディラインと大人びた表情が印象的な一枚となっている。
櫻坂46・松田里奈1st写真集（タイトル未定）は幻冬舎より2026年1月20日発売。価格は2445円＋税。