「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、交際7ヶ月密着2ショット公開「美男美女」「可愛いが大渋滞」の声
【モデルプレス＝2025/11/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた河村叶翔と相塲星音が11月18日、それぞれのInstagramを共に更新。交際7ヶ月を報告した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「可愛いが大渋滞」交際7ヶ月密着2ショット
河村と相塲はそれぞれ、顔を寄せ合いハートポーズなどを作り同じ場所、同じ装いで撮影した2ショットを公開。河村は「7monthsありがとう！！今月もあなたの横に入れて幸せでした これからもよろしくねん」と、相塲は「7monthありがとう これからも楽しみだねっ！」と交際7ヶ月を報告し、お互いへの感謝を伝え合っている。
2人の投稿に、ファンからは「美男美女カップル」「これからもずっとお幸せに」「可愛いが大渋滞」「仲良しすぎて尊い」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆河村叶翔＆相塲星音、交際7ヶ月を報告
◆河村叶翔＆相塲星音の投稿に反響
