Snow Man目黒蓮（28）と女優の浜辺美波（25）が20日、都内でダブル主演を務める映画「ほどなく、お別れです」（三木孝浩監督、26年2月6日公開）完成報告会に登壇した。

同作は長月天音氏の同名ベストセラー小説が原作。葬儀会社に就職したヒロイン・清水美空が、指南役の葬祭プランナー・漆原とともに、「最高の葬儀」を目指す姿を描く。

約6年の構想を経て映画化。敏腕の葬祭プランナーを演じた目黒は、役作りについて「ひたすら練習しました」と、納棺の儀における所作など細やかな部分まで入念に準備した。「家に実際に着物のを持ち帰ってたたみ方を練習したり、葬祭プランナーの先生方に練習の動画を撮って頂いて、見続けたり」と準備期間を回想。「一つ間違ってはいけないなと思っていたのは、振り付けのようにはならず、ご遺族の方に向けた思いがあって、そういった思いを大事にしながら納棺の儀であったり所作をやらせていただきました」と信念を語った。

目黒の姿勢を見て浜辺も触発を受けた。「（仕事で）ヨーロッパから帰ってきて、まだ現場がないのに納棺の練習をされていてすごいなあと。漆原の背中を見せてくれました」と大きな背中に感謝。目黒も「浜辺さんも僕が練習している時に（後ろで）正座して見ていて、練習に付き合ってくださって。そうやって美空と漆原の関係性が積み重なって言っていたのかなと感謝しています」と作中の2人のようにして、信頼関係を積み上げた。

浜辺演じる美空の父親を演じた鈴木浩介（50）は、浜辺の正座エピソードを聞いて「気合入っている娘でよかった」と安堵（あんど）。現場で目黒が直立不動だった姿にも言及し「高倉健さんってこんな感じだったのかな？ って」と名俳優の姿を重ね。「気合入ってますよ。結果この作品気合入ってます」と太鼓判を押した。