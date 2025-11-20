TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が19日、放送され、クイズの設問で、第125代天皇の現上皇陛下が選択肢として登場する、異色の展開があった。

クイズは「免許持ってる？持ってない？ドボンゲーム」とのタイトルで、選択肢の中から普通自動車免許を現在保持しているを選ぶと「ドボン」（外れ）となるルール。選択肢として、16人の芸能人や著名人の名前が並ぶ中、その1つに「上皇さま」と文字と顔写真が表示された。

クイズに挑戦した番組MCの浜田雅功が最後に、Mattと上皇陛下の2択を迫られる展開に。「ここに出してええの？」と驚きつつも「免許持ってないのは上皇さまです！」と返答し、正解となった。番組では、上皇陛下について「85歳で更新されなかったため 2019年に免許失効」と説明された。

選択肢には他に、あの、ゆうちゃみ、Matt、寺田心、バカリズム、川島明、カズレーザー、ヒコロヒー、尾形貴弘、堤下敦、GACKT、長州力、和田アキ子、ドクター・中松氏、宮崎駿氏らが名を連ねていた。

X（旧ツイッター）では放送後から、上皇陛下の登場に、驚きの声やさまざまな意見が寄せられている。