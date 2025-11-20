#2i2の天羽希純が、11月17日発売の「週刊プレイボーイ」の表紙に登場。アザーカットが6枚公開された。

#2i2・天羽希純「週刊プレイボーイ」

天羽希純は、令和最強のコンプラ女としてSNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。パチンコ「e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART」で2度目のタイアップ曲「愛ノ灯火」を務めている。

現在はラストツアーで全国7都市を巡り、12月6日にはSHIBUYA O-EASTでラストライブを開催予定。

天羽希純 コメント

◆週プレ掲載おめでとうございます。

ありがとうございます！

1回でも表紙ができるのがすごいって言われてる週プレさんでこんなにも表紙ができること、すごくうれしく思います！

そして今回は1/7発売の写真集の先行カット！みんなに楽しみって思ってもらえるかなってワクワクしています！

◆写真集の“先行カット”として公開されている写真の中で、自分が一番お気に入りのカットはどれですか？

ノーブラポチのカットです！笑

これは私自身かなり挑戦したカットだったので初めてというのもあり緊張したぶん出来上がりも綺麗に撮って貰えててお気に入りです！

あとは袋とじの中のカットの白い布に包まれているシーンです。

神秘的なんだけどどこかセクシーさも忘れてない絶妙なバランスが個人的に好きです。

また、ゴーゴーバーで撮影したオシャレでつよつよなカットも好きです！

きすみらしさも忘れない尚且つ、つよつよや大人っぽいカットも幅広く撮っているので写真集発売も楽しみにしていてほしいです！

◆現地スタッフやカメラマンさんと撮影する中で、特に印象に残ったエピソードはありますか？

誕生日が近かったのですが、お祝いをタイでして貰えたことです！

サプライズだったのですが全く気付かなくて、ケーキが出てきて初めて声を出して喜びました！スタッフの皆さんからもプレゼントをいただけてホクホクでした！！

あとは、ナイトマーケットの観覧車で何周回るものなのかも読めないで乗ったら置いていかれるドッキリをされたことです！

写真集にもその様子のカットが載っているので楽しみにしててください！まじ焦りました！笑

◆最後に、週プレ掲載＆写真集を楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。

応援してくださるみなさんのおかげでこうして何回も表紙ができたり異例のスピードで写真集がまた出せたりしています！ありがとうございます！

今回はポチにも挑戦して攻めた写真集ですがきれいにきすみらしく撮ってもらったので楽しんで見てもらえたらうれしいです！

ポチも、写真集ではまだまだありますのでお楽しみに！

