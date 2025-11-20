歌手で俳優の星野源が、2年連続で韓国公演を開催することが発表され、現地メディアが期待感を示した。

今回は初のアリーナ公演となる。芸能専門メディアのスターニュースは20日「日本の歌手兼俳優の星野源が2年連続で来韓コンサートを開催する。19日、所属事務所のアミューズによると、星野源は来年2月6日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで『Gen Hoshino Live in Korea “約束”』を開催し、韓国のファンと会う」と報じた。

また「今回の公演は星野源の韓国初のアリーナ公演で、9月に盛況のうちに終えた初の来韓の感動を、もう1度再現する計画だ。前回の公演では、これまでの経歴を網羅したセットリストを披露し、爆発的な反応を得ただけに、今回はどんな舞台で観客に応えるか注目されている」と伝えた。

特に公演タイトル「約束」も注目されている。初訪韓当時、スペシャルゲストの歌手イ・ヨンジと、会場を満員で埋めてくれた韓国ファンと交わした「（韓国に）また来る」という約束を守るという意味が含まれているとして、韓国内ファンの熱い関心が続いている。