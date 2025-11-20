楽天の西垣雅矢投手（２６）が２０日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、２７８０万円アップの３７００万円（金額はいずれも推定）でサインした。今季はチーム最多の６３試合に登板し、中継ぎながら最多タイの７勝をマーク。「よく頑張ってくれた、という話をしていただいた。金額面も評価してもらったので良かったです」と振り返った。

またこの日、今年１月に２歳年上の会社員と結婚していたことが球団から発表された。支えが活躍の要因かと聞かれると「もちろんそうだと思います」と即答。「感謝の気持ちを最大限におくりたいと思います」と言葉をつなげた。

今年から背中を打者に向けるようにひねりを入れてから投げたり、ときには腕を下げて投げたりと、少し変速的なフォームに変えて結果を残した。「バッターに対して嫌なことをしたいな、という考えで入った。プラスになったかなと思う」と新たな取り組みが飛躍のきっかけになったと手応え。来季に向けて「来年もしっかりやってこその今年の成績だと思う」と気を引き締め、「去年は５０試合（登板）と言っていた。来年も２年連続で５０試合をまず投げたいなと思う」と意気込みを語った。