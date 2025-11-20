¥±¥ó¥³¥Ð¡¢¿å¥À¥¦¡ÖÌÈµö¥¯¥¤¥º¡×ÅÐ¾ì¤Î·Ý¿Í¤Ë¡ÖÊÖÇ¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÂ¤Ç²¥¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¢ª¼Õºá
TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Ë¤¬19Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÌÈµö»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¥É¥Ü¥ó¥²¡¼¥à¡×¤ÎÀßÌä¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹Äé²¼ÆØ¡Ê48¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤ò¸½ºßÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÁª¤Ö¤È¡Ö¥É¥Ü¥ó¡Ê¥Ï¥º¥ì¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¥¯¥¤¥º¡£¤½¤ÎÀßÌä¤Î16¿Í¤ËÄé²¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢Matt¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢ÀîÅçÌÀ¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Èø·Áµ®¹°¡¢Äé²¼ÆØ¡¢GACKT¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦Ãæ¾¾¡¢µÜºê½Ù»á¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¥º²óÅú¼Ô¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï»Ä¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤éÄé²¼¤òÁªÂò¡£¡ÖÊÖÇ¼¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÂ¤Ç²¥¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤â·ë²Ì¡¢¸«»öÀµ²ò¡£¥³¥Ð¥ä¥·¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤´¤á¤óµ¿¤Ã¤Æ¡¢Äé²¼¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Äé²¼¤ÏÈÖÁÈ¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡ÖÅÙ½Å¤Ê¤ë¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤ò·Ð¤Æ¡¡2023Ç¯¤Ë¼«¼çÊÖÇ¼¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£