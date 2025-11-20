これぞ【40・50代のトレンドヘア】！？ ウルフすぎない「プチウルフ」激推しーー！！

ウルフヘアを自分らしく取り入れるなら、さりげなくレイヤーを効かせた「プチウルフ」に注目！ 軽さと品の良さを両立しながら、自然なくびれで顔まわりをすっきり見せてくれます。今回は「TIECHEL 表参道」@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、ウルフすぎないのに今っぽく決まる、大人のプチウルフをご紹介します。

深みブラウンで魅せる上品プチウルフ

秋らしい深みのあるブラウンカラーのプチウルフ。トップを内に、ベースを外へと動かしてメリハリを出すことで、柔らかな立体感が生まれます。レイヤーを控えめに入れているため、派手になりすぎず上品な印象に。季節感のある色味と軽やかなフォルムが、落ち着いた大人の雰囲気にぴったりです。

首元スッキリ！ 軽やかプチウルフ

明るめブラウンのプチウルフ。トップをやや短めにカットすることで、首元がスッキリとしたシルエットに仕上げられています。ほどよいボリューム感がありつつ、全体のバランスが整って見えるのがポイント。光を含んだようなブラウンが、髪の動きをやさしく引き立てます。

ラフに揺れるナチュラルプチウルフ

ナチュラルな質感が魅力のプチウルフ。トップは内に入れすぎず、ラフな動きを残すことで自然体な印象に。ベースは軽く外ハネ、サイドを内に入れることで、ほどよいくびれを演出しています。スタイリングに頼らず、地毛の流れをいかした柔らかいニュアンスが楽しめそうです。

ひし形フォルムの柔らかプチウルフ

ひし形シルエットが美しいプチウルフ。トップを長めに残し、内に入れるように動かすことでおさまりの良さをキープ。ベースはトップから覗くように外ハネをつけ、ふんわりと空気を含んだような仕上がりに。やさしい丸みが大人の女性らしさを引き立てます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里