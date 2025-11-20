相田翔子、バルサミコ酢×ホタテを使った“上品な”手料理を紹介「どれもこれも美味しそう」「お皿もとってもカワイイ」
俳優・歌手の相田翔子（55）が19日、自身のブログを更新。バルサミコ酢とホタテを使った“手作りペペロンチーノ”を披露し、ファンの間で大きな話題となっている。
【写真】「美味しそうですね〜」相田翔子のセンスあふれる手料理
相田は「先日帆立が凄く食べたくなって」とつづり、ルッコラとバルサミコ酢のサラダにバターソテーしたホタテを添えた手料理を公開。オリーブオイルと塩、黒胡椒で仕上げたというシンプルな味付けながら、彩り豊かな盛り付けが目を引く仕上がりの一品を紹介した。
メインには、シラスとキャベツを合わせた「ペペロンチーノスパゲッティ」。副菜に「カレー風味のポテサラ」と相田流のアレンジが加わった、統一感のある華やかな食卓を公開している。
クラシカルな花柄のプレートに盛り付けられた料理は、まるで洋館のティータイムを思わせる上品な雰囲気で、相田は「スパークリングワインがピッタリな晩御飯でした」と満足げにコメントしていた。
コメント欄には、「どれもこれも美味しそう」「美味しそうですね〜 お皿もとってもカワイイです」「お昼ご飯何にしようかと悩んでて。私もパスタにします」などと、相田のセンスあふれる食卓に、温かい声が続々と寄せられている。
