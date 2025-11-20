高橋英樹、“関西出身”妻の手作りみそ汁を紹介「具材の色が綺麗に映えておいしそう」「あたたまりそうです」
俳優の高橋英樹（81）が19日、自身のブログを更新。妻の手作りみそ汁を披露した。
【写真】「具材の色が綺麗に映えておいしそう」“関西出身”の妻が作ったみそ汁披露の高橋英樹
高橋は「お早うございます 本当に冬の寒さがやって来ました」とあいさつ。冷え込みが増す朝に合わせて、関西出身の妻・美恵子さんが“白みそ”を使ったみそ汁を作ってくれたことを明かし、鍋いっぱいにわかめや野菜が入った白みそ仕立てのみそ汁を写真とともに紹介した。
さらに、椀に移した白みそ汁を手に笑顔を見せるショットもアップし、「こんなに冷えてくると、、、、、毎朝味噌汁がいいなあ！スープもいいけれど、、ね（笑)」と、寒さが深まる季節にしみわたるおいしさを語っている。
ブログの終わりには、窓ガラスが曇るほど冷え込んだ外の景色も投稿し「今朝は冷たい曇りガラスでした」と、冬の訪れを感じる朝の様子を伝えている。
コメント欄には、「白みそは具材の色が綺麗に映えておいしそうなみそ汁に出来上がりますね」「身体に優しいご飯ですね〜」「とっーーーても美味しそうです」「あたたまりそうです」「栄養とって頑張ってくださいね」など、家庭の温かさを感じる投稿に多くの反響が寄せられている。
【写真】「具材の色が綺麗に映えておいしそう」“関西出身”の妻が作ったみそ汁披露の高橋英樹
高橋は「お早うございます 本当に冬の寒さがやって来ました」とあいさつ。冷え込みが増す朝に合わせて、関西出身の妻・美恵子さんが“白みそ”を使ったみそ汁を作ってくれたことを明かし、鍋いっぱいにわかめや野菜が入った白みそ仕立てのみそ汁を写真とともに紹介した。
さらに、椀に移した白みそ汁を手に笑顔を見せるショットもアップし、「こんなに冷えてくると、、、、、毎朝味噌汁がいいなあ！スープもいいけれど、、ね（笑)」と、寒さが深まる季節にしみわたるおいしさを語っている。
コメント欄には、「白みそは具材の色が綺麗に映えておいしそうなみそ汁に出来上がりますね」「身体に優しいご飯ですね〜」「とっーーーても美味しそうです」「あたたまりそうです」「栄養とって頑張ってくださいね」など、家庭の温かさを感じる投稿に多くの反響が寄せられている。