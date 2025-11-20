女優の国生さゆり（58）が19日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。おニャン子クラブ時代の“癒やし”を明かした。

この日はタレントのミッツ・マングローブとともに出演。国生は今年でデビュー40周年、ミッツも女装歌謡ユニット「星屑スキャット」が結成20周年となる。ミッツが最初に所属した芸能事務所が国生と同じソニー・ミュージックアーティスツで、事務所の先輩後輩の関係だった。

おニャン子の活動は1985年4月のフジ「夕やけニャンニャン」とともにスタート。国生はスターティングメンバ―として18歳で芸能界デビューした。

国生は当時について「一生懸命ついていこうとする力がね。それを負けん気と人に言われたんだけど。気丈だったんだと思う」と回顧。「本当にやらなきゃ、やらなきゃって、結構張り詰めてました、毎日毎日がピリピリ。いつも劣等感（を感じていた）」とした。

ミッツが「仕事が終わって、プライベートで何か安らぎみたいな、癒しみたいなものは？」と聞くと、国生は「ギロッポン（六本木）だったかな」と苦笑。

ミッツが「それはみーのー（飲み）ですか？それとも、ディスコ？」と質問すると、「ディスコですね。みーのーはまだできる年じゃなかったから」と国生。「どんな格好で？」との問いには「ボディコンですよ」とサラリ。「六本木っておニャン子を知る世代の方たちいなかったんですよ。渋谷とか原宿は危ないけど。六本木の方たちはもっと大人の方たちで方向性が違うから、“あの子誰？”みたいに面バレされなかったんです。で、当時のソニーの事務所が六本木にあったから。楽しかったよ」と懐かしんだ。