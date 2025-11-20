プロ野球ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから育成３位で指名された、白鴎大学の中沢匠磨投手が１９日、小山市にある大学の校舎で球団関係者から指名のあいさつを受けました。

指名のあいさつには、楽天スカウト部の愛敬尚史部長らが訪れ、中沢投手と面会しました。

中沢投手は野木町出身で、白鴎大学足利高校卒業。身長１８３センチ体重８０キロの右腕で、１５０キロ台のストレートと落差のあるフォークが持ち味です。秋の関甲新学生リーグでは５試合に救援登板し３勝を挙げて最多勝利投手賞を獲得しています。

スカウト部の愛敬部長は「ピッチングを見させてもらい、ぜひご縁があればと思っていたので非常にうれしい。育成からすぐに支配下になることを期待している」と話しました。

憧れのユニフォームに袖を通した中沢投手は、目標の選手に楽天の中継ぎ・藤平尚真選手を挙げ「藤平選手のようにストレートでファウルを取り、自分の持ち味であるフォークボールで仕留められるような選手になりたい」とプロの舞台での活躍を誓いました。

「指名あいさつをいただいて実感がわいて、早くプロの世界に入って練習したいと思いました。１日も早く支配下にあがって、１軍のローテーションでずっと投げられる選手になりたいです」