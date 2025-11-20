¤É¤¦¤·¤Æ¡©¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡ÈÆæ¥Õ¥¡¥¦¥ë¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÉÔÉþ¡ÖÂÎ´´¶¯¤¯¤ÆµÕ¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ 3¡Ý0 ¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡Ê11·î18Æü¡¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÜ¿¨¡×
¡¡È½Äê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤âÉÔÉþ¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£FW¾åÅÄåºÀ¤¤¬¾å¼ê¤¯Áê¼ê¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ´°àú¤Ë¥¡¼¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ò3¡Ý0¤Ç·âÇË¡£¤½¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡GK¤ÎÁáÀîÍ§´ð¤¬Á°Àþ¤ËÄ¹¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¾åÅÄ¤¬¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÎDF¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥È¥ì¥¹¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¿·µì¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾åÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ëÈ½Äê¤È¤Ê¤êÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£¥È¥ì¥¹¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡×¤ÎÈÏáÆ¤Ë¸«¤¨¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÀáÌÜ¤Î100»î¹çÌÜ¤Î»Ø´ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤âÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ÆÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖåºÀ¤¤ÎÆæ¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¡Ö¤¨¡©¡©¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÂÎ´´¤¹¤´¤¯¤ÆµÕ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯¤¹¤®¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¶¯¤¹¤®¤Æ¶¥¤ê¹ç¤¦¤ÈµÕ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¼è¤é¤ì¤Æ¤Æ¾Ð¤¦¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡67Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¾åÅÄ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¤ß¤»¤Æ¹¶·â¿Ø¤ò³èÀ²½¡£3ÅÀÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÁê¼êDF¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤«¤é¸Ä¿Í¤ÇÂÇ³«¤·¤ÆMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë