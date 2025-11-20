ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Î"¸¶ÅÀ"¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤µ®½Å¤Ê1¿Í2Ìò...ÂåÉ½ºî¡ÖËä¤â¤ì¤¿¿´¡×¤«¤éÁÌ¤ë¤³¤È12Ç¯¡¢±¢¤ÈÍÛ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤¿¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ZE:A(¥¼¥¢)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·15Ç¯...11·î16Æü¤Ë34ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPARK HYUNGSIK Japan 1st Mini Album [BEGINNING]¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤Î¿·Éè¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¼«¿È½é¤Î¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤âÏÃÂê¤Ë¡£"°¦¤Îµ®¸ø»Ò"¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¥À¡¼¥¯¤ÊÌòÊÁ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖËä¤â¤ì¤¿¿´¡×¤ä¡ÖTWELVE ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ö¡×(¶¦¤Ë2025Ç¯)¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈôÌö¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê"ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯"¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×(2013Ç¯)¤¬¡¢12·î8Æü(·î)¤è¤ê¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ4ÆüÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë"KBS¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë"¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á´4ÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£´ÑÂ¬¤Ç¤¤ëÀ±¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë"¥·¥ê¥¦¥¹A"¤È¡¢¤½¤ÎÈ¼À±¤Ç°Å¤¯Ã¯¤ËÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤"¥·¥ê¥¦¥¹B"¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î·»Äï¤ÎÊª¸ì¤À¡£Á°²Ê¼Ô¤Î·»¡¦¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¡¢ºÇÇ¯¾¯·º»ö²ÝÄ¹¤ÎÄï¡¦¥·¥Ì¡£¤½¤Ã¤¯¤êÆ±¤¸´é¤ÎÁÐ»Ò¤Î·»Äï¤¬¡¢±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯...¡£
ZE:A¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é±éµ»¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤äBTS¤ÎV¤é¤È¶¦±é¤·¤¿»þÂå·à¡Ö²ÖÏº¡ã¥Õ¥¡¥é¥ó¡ä¡×(2016Ç¯)¤Ç¿Íµ¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥¤¥±¥á¥ó¸æÁâ»Ê¤ËÊ±¤·¤¿¡ÖÎÏ¤Î¶¯¤¤½÷ ¥È¡¦¥Ü¥ó¥¹¥ó¡×(2017Ç¯)¤ä¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥É¥ó¥´¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖSUITS/¥¹¡¼¥Ä¡Á±¿Ì¿¤ÎÁªÂò¡Á¡×(2018Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë¼Â¤È¤·¤Æ¡¢±éµ»¤ÎÉý¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡£ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÁêÂ³¼Ô¤¿¤Á¡×(2013Ç¯)¤ÈÆ±¤¸Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤¬1¿Í2Ìò¤òÁ¯Îõ¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤ë»Ñ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
½Ð½ê¸å¤Î¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¤È·º»ö²ÝÄ¹¥·¥Ì¤ò1¿Í2Ìò¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅà¤¨¤ë²Ú¡×(2016Ç¯)¤ä¡ÖÍ¦´ºÌµÁÐ ¥è¥ó¡¦¥¹¥¸¥ç¥ó¡×(2024Ç¯)¤Î¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡£¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ï¡¢·»Äï¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÊüÁ÷Åö»þ¡¢¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ï21ºÐ¡£ÌòÊÁ¤è¤êÇ¯¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢É½¾ð¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç½é¡¹¤·¤¤À©Éþ»Ñ¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£
³ØÀ¸»þÂå¤Î·»¡¦¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï¥±¥ó¥«¤¬¶¯¤¯¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢³Ø¹»Æâ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Æâ¸þÅª¤ÊÄï¤Ë¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¥·¥Ì¤ò¤¤¤¸¤á¤ëÆ±µéÀ¸¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤È¡¢Äï¤òµ¤¸¯¤¦¤½¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤ë¡£
°ìÊý¡¢Äï¥·¥Ì¤Ï¸ÉÆÈ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¿ÍÊª¡£¼Â¤Ï´Ú¹ñÂçË¡³ØÉô¤Ë¼¡ÀÊ¹ç³Ê¤¹¤ë¤Û¤É¤Î½¨ºÍ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÈá¤·¤¤²áµî¤ò»ý¤Á¡¢°¦¤òÃÎ¤é¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê2¿Í¤ò¡¢¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤Ï´ãº¹¤·1¤Ä¤Ç±é¤¸Ê¬¤±¤ë¡£ËÁÆ¬¡¢¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÀ©Éþ»Ñ¤Î¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¤À¤¬¡¢¤â¤Î¸À¤¤¤¿¤²¤Ç¾¡¤Áµ¤¤Ê¤½¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«¿®²È¤Î·»¤ÎÊý¤À¤È¤¹¤°¤ï¤«¤ë¡£¤½¤³¤Ø¸å¤í¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¥Ì¤ÏÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Ç¡¢¤ä¤äÇÇØ¡£ÉÔ°Â¤¬É½¾ð¤Ë¤â¸½¤ì¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ÉÆÈ¤ÊÄï¤Ê¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¥·¥Ì¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¤òÈÈºá¼Ô¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»»þÂå¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤ÏÁ´4ÏÃÁ´¤Æ¤Ë²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¡õ¥·¥Ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Å¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¥À¡¼¥¯¤Ê°Ëâ¤äÉü½²¼Ô¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¸½ºß¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡½¡½¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤µ®½Å¤ÊºîÉÊ¤À¡£
Ê¸¡á¼ò´óÈþÃÒ»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó
¥·¥ê¥¦¥¹(ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)¡Á11Æü(ÌÚ)7:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ´ÚÎ®¡¦»þÂå·à¡¦¹ñÆâ¥É¥é¥Þ(¥¹¥«¥Ñ¡¼)
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹