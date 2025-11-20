エントリージャパンは、COMPLYの新しいイヤーピース「TrueGrip MAX for Apple AirPods Pro 3」を11月27日に発売する。価格は、3ペア入りが5,940円、1ペア入りが3,300円。3ペア入りにはクリーニングツールと取り外しツールが付属する。

AirPods Pro 第3世代専用に設計されたフォームタイプのイヤーピース。COMPLY独自の低反発ポリウレタンに、新開発の「SmartSkinフォームテクノロジー」を組み合わせた構造を採用し、遮音性、装着感、原音の伝達性に加えて、耐久性の向上も狙ったモデルとなる。

SmartSkinフォームは、表面を薄いスキンで保護することで、汗や耳垢による汚れを防ぎつつ、フォームの劣化を抑えるのが特徴。フォーム素材でありながら衛生面の管理がしやすく、従来モデルと比べて交換頻度を大きく減らせるとしている。

耳に触れる部分には、一般的なシリコーンより約30倍柔らかいとする低反発ポリウレタンを採用。体温でゆっくりと形状が変化し、外耳道の形や、口の開閉にともなうあごの動きにも追従してフィットすることで、すき間を減らし、高い遮音性と安定した装着感を実現する。

耳への圧迫感も少なく、長時間リスニングやオンライン会議でも耳が痛くなりにくいという。

素材自体は吸水速乾性にも優れており、耳の中の自然な呼吸を妨げにくい設計。ムレや菌の繁殖を抑えることで、外耳道炎などのリスクを極力低減する。