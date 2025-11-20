「嫁ガチャ」夫のトーク履歴に震える妻→私はガチャ失敗ですか？【ママリ】

「嫁ガチャ」って何…？夫が見せてきたLINEの文面に大ショック！

旦那が、友人達とのLINEを「面白いからみて～！」と言って携帯を渡してきたんですが、全部見たら会話が結構ショックなものでした…。



嫁ガチャ大事だとか〇〇は嫁ガチャSSR(実家の話)とか話していて、

私なんて母子家庭の父親借金まみれ、母親からお祝いも一切貰ってない、なんでも旦那の実家頼りでなんか旦那に申し訳なくなってきました…。

嫁ガチャ失敗です。

旦那は社長の息子なのでそこでいうSSRの人です。



なんで旦那は私なんかと結婚したんだろう…。

旦那が私のせいで可哀想だとか思われてないかな…。

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

夫がある日、友人と交わしたというLINEの文面をMさんに見せてきました。そこには「嫁ガチャ」という言葉と共に、経済的に裕福な実家を持つ相手には「嫁ガチャSSR」などいう言葉も並んでいたそうです。



自分が育ってきた環境が金銭的にハードだったと自覚しているMさん。一方、Mさんの夫は実家が裕福なようで、この文面を見てから「どうして夫は自分と結婚したのか」というところまで考え、気持ちが落ち込んでいます。



こうしたMさんの気持ちに、ママリユーザーからはどんな言葉が返ってきたのでしょうか。

なぜ見せてきた…？落ち込まないで！など励ましの声

結婚相手の経済状況などについて「嫁ガチャ」という言葉で評価をし、友人とやり取りをしていたMさんの夫。Mさんはその文面を見せられ、大きなショックを受けました。落ち込んでしまったMさんに、ママリユーザーからはどんな言葉が集まったのでしょうか。

なんと言うか…旦那様、何故そのLINEを主さんに見せて来た…？って感じです



ご実家問題に関わらず、そのほかの面で嫁ガチャ成功したと旦那様とそのLINEのお相手も思っているから主さんに見せて来たのだと思いますよ😊



Mさんの夫がMさんにその内容を見せてもいい、と思ったのはきっと「Mさんは夫にとって嫁ガチャ成功」と思われているからのはず、という声を掛けたこちらのユーザー。



落ち込んでいるMさんには優しい励ましですよね。ただ、こちらの方が最初に言っているように「なぜ、そんな文面をMさんに見せたのか」というモヤモヤは残りますが…。



いずれにせよ、パートナーに関することを、自分の友人や知人との間でからかったり、バカにしたり、評価をしたりするのは、される側からしてみると気分のいい話ではありません。Mさんのように、その話が本人に伝われば信頼さえ失いかねません。



相手と誠実に関係を続けていきたいのであれば、お互いに相手の気持ちや立場を慮った言動ができるといいですよね。誉め言葉は「あの人が褒めていたよ」と別の人から伝わるとうれしさが増えるようですし、どうせなら、家族については褒める内容を周囲の人に伝えてみるといいのではないでしょうか。

夫「ベランダプールは普通だろ！」→以前、下の階からのクレームがきたのに

分譲マンションのベランダでプールについて



分譲マンションを賃貸で借りて住んでいます。

今2歳8ヶ月の息子がいます。

旦那が、ベランダにビニールプール置いて遊ばせたいみたいなんですが、私は近所からのクレームが気になるから反対しています。

以前、ベランダ掃除をして水を流しただけで下の階からクレームが来ました（水漏れしちゃってたみたいです）。旦那が掃除してたのでどんな勢いで水流してたかとかはわからないんですが、ベランダ掃除の水で水漏れしてたなら、ビニールプールなんて論外だと私はおもうんですが「なにがそんなに気になるん？気にしすぎ！苛つくわ！」っと言われました。



旦那は今まで一戸建てで育ってきたからか、マンションのベランダで電動のこぎり使ったり（すんごい音がします）、室内でも夜にDIYで棚を作ったりとほんと常識はずれなんですが、そこを指摘する「気にしすぎ！」と逆ギレしてくるんです。

私が気にしすぎですか？

ビニールプールで遊ばせたいという夫の気持ちはわかるものの、分譲マンションでは今後も近所の方との付き合いは続いていきますし、関係をこじらせたくないと考える投稿者さんの気持ちも理解ができます。



以前ベランダ掃除でクレームが来たとのことで、ビニールプールは難しそうですが、夫は意に介していない様子。投稿者さんが困っている様子がうかがえます。

ベランダでプールにさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「水の流し方に気をつけている」という投稿がありました。

マンション的にokかどうかですよね☺️うちも分譲マンションですが管理規約でダメとはなってないのでベランダでプールします。

でも排水溝に一度に水を流すと溢れて横のお家のベランダが水浸しなるので洗濯物干してたりしたら濡れちゃったりすることあるので、水は浅く少しだけはって、片付けの時も面倒ですができるだけバケツですくってシンクに流すようにしてます。



マンションの規約を確認しそのルールを守ることは大前提ですが、特に禁止されていない場合でもマナーとして気をつけるべきことがありそうです。大きいプールはどうしてもたくさんの水が必要になりますし、排水する際に隣や下の階に迷惑がかかってしまう場合も。プールの大きさに気を付け、なるべくベランダに水を流さないように工夫する必要がありそうですね。



他にも「マンションならやめた方がいい」というコメントがありました。

お掃除だけでクレーム来たなら尚更ビニールプールはクレーム来ますよ



うちも今日2歳9ヶ月をビニールプールで遊ばせていたら

やっぱりはしゃいでしまい、静かにしてと言っても

きゃー！

となってしまい目の前のお宅から

うるせえ！ぶっ殺すぞ！！！と10分くらい怒鳴られ怖い思いをしました





ビニールプールで子どもを遊ばせていたら怒鳴られたというコメントがありました。ベランダは音が筒抜けですから、子どものはしゃぐ声を迷惑に感じる方もいるでしょう。



楽天的に考えている夫と投稿者さんでは意見が合わないようですが、集合住宅で暮らす以上周囲への配慮は不可欠とも考えられます。水遊びは心置きなく遊べるような場所へ行き、思いっきり遊ぶ方がいいのかもしれないですね。

【衝撃】SNSで「過去のカレへの思い」つぶやいた→夫に見られて離婚話に

旦那と付き合う前に遊んでた男性がいます。

その人のことが忘れれず先日私からインスタで連絡をとってしまいました。

会いたいなー忘れれないと言うのをTwitterの裏アカに呟いてそれを旦那に見られました。

インスタで連絡取ったことは旦那は見てません。



そのことで離婚話になりそれから私は謝罪して

会わないし連絡も取らないと言ったのですが

やっぱり忘れれず裏垢にどうしたら忘れれるんだろう

あー付き合えてたら今頃どうなってたかなみたいなことを気持ちが抑えられず書いてしまいそれをまた旦那にこっそり携帯を見られてました。



前回インスタで連絡取ったことをきっかけに

もう次はないから次なんかあったら離婚って言われて

からのTwitterでまた書いてしまったことを見られました。





旦那からは離婚を考えたいと言われ、逆の立場だったら

どうなの？と話されました。

確かに逆の立場だったら嫌だけど離婚までは考えないかもと話し、そこはじゃぁ価値観の違いだねと、、、。





正直育児も精神的に参っていたし、もう子供と離れてもいいという考えがあり離婚できたらどれだけ楽だろうと

考えてた気持ちも少しありました。



旦那は子供を引き取りたいと言っています。

（中略）

またまともに働いたこともなく経済的にも

収入面も娘は旦那といた方が絶対にいいです。





どうしたらいいでしょう

投稿者さんは生後5か月の女の子のママであり、初めての子育てに精神的に不安定になっている様子。



その日々の中で、結婚前に思いを寄せていた忘れられない人のことを思い、SNSを通じて連絡を取り、また裏アカウントに気持ちを投稿したとのこと。すると、夫に投稿を見られてしまい、離婚話に発展したようです。



投稿者さんは離婚して子どもとも離れて楽になりたいと思う気持ちもあり、経済的なことも考えると夫に任せる方が良いと思う反面、女の子の子育てを夫に任せることに不安もあるとのこと。



こちらの文章には書かれていませんが、そもそもは夫の浮気疑惑からこのような状況に発展したようです。離婚すべきかどうか、今後どうしたら良いのか悩んでいるようです。

厳しい声、応援する声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリには厳しい意見や投稿者さんへのエール、さまざまな声が寄せられています。



まず、離婚を推奨する声をご紹介します。

そんな考えのまま子育てなんて無理だと思いますよ。

お子さんのことはまったく考えていないのですね。



ご自身でも育児に参ってるとおっしゃってることですし、離婚を考えるで正解だと思いますよ。

人様の人生なので軽はずみには

言えませんが、

どうしたらいいでしょう に回答します。

離婚し、お子様を旦那に引き渡すで

いいと思います。理由は私の実母も

貴方のように 子と父ではなく好きな男を

選んだことがありました。

私はその事実を忘れれませんし

投稿者さんが子育てに疲れているとのこともあり、夫に子どもを引き取ってもらい離婚をすべきで、子どものことを考えて行動すべきという意見です。



また、実際に母親が投稿者さんと同じように忘れられない人を選んだという経験があり、ひどく傷ついたとの声も寄せられています。

次に、後悔のない無い選択ができるように応援する声をご紹介します。

旦那さんが引き取って娘さんを育てていけるか心配してること、経済的にも旦那さんと暮らした方がと考えてる時点で、ちゃんとお母さんだと思います。

娘さんはまだ生まれたばかりだし、育児に参るのは当然ですよ。



旦那さんにバレたのに、裏垢に2回目も書いたのは軽率だと思いますが、ここに書かれてるだけのことで、「あなたに育てられたら可哀想。育児向いてない」等言ってくる人の方が私にはえ って感じです💦



後悔ない選択を出来ますように。

そうですね、相談の上ですね。

でもまだ離婚と決まったわけじゃないし、主さん家族の皆さんにとって良い方向にいきますように。

もし、今回のことは旦那さんが浮気したのがきっかけと話してないなら、旦那さんに話しても良いと思います。

投稿者さんに対して厳しいメッセージが続く中、子どものことを考えた上で心配したり、経済面では夫と暮らす方が良いと考えていることこそが「お母さん」であり、後悔のない選択をして欲しいとの声が寄せられています。



また、離婚して子どもと離れることを選んだとしても、子どもと会う時間は作って欲しいとのこと。



そして、今回のことは夫の浮気がきっかけになっていることも話すべきとの声も届いています。投稿者さんがSNSに2回にわたって投稿してしまったことは問題があるように感じますが、きっとこちらに書かれている内容がすべてではないことでしょう。しっかり考える時間も大事ですよね。

