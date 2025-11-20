救急車がお家の近くを通ったら、ワンコがサイレンの音を怖がって…？子どものような行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万8000回再生を突破。「甘えん坊」「キュンとする」「たまらん」といった声が寄せられています。

【動画：近所で救急車のサイレンが鳴った結果、犬が怖がり…まるで子供のような『ママに助けを求める光景』】

救急車のサイレンを怖がるワンコ

YouTubeチャンネル「こーる君たち」に投稿されたのは、救急車がお家の近くを通った時のイングリッシュコッカースパニエル「ルーク」くんの反応です。

普段は天真爛漫で自由奔放な性格をしているけれど、サイレンが聞こえると一気にビビりに変身してしまうというルークくん。この日も救急車のサイレンを聞いて、「く～ん」と悲鳴のような声を上げたとか。

そしてルークくんはママさんのもとに駆け寄ってきたかと思うと、「怖いよう…！助けて～」とばかりに抱き着いたとか。ご本人は必死ですが、可愛すぎる行動にキュンとせずにはいられません！

ちなみに同居犬たちはサイレンが平気なので、ママさんに抱きついたまま離れようとしないルークくんの姿を、「何してんの？」と不思議そうに見ていたとのこと。

子どものような行動が可愛い

別の日も救急車がサイレンを鳴らしながら通ると、ルークくんは急いでママさんのもとにやってきて、ぎゅっと抱きついたとか。ママさんが優しく背中を撫でてあげても、「く～ん、く～ん」と切ない声で鳴き続けるので、少しでも安心できるよう抱っこしてあげることに。

ママさんに抱きついて助けを求める姿も抱っこしてあやしてもらう姿も、まるで人間の子どものよう…！

ママさんの愛にほっこり

また別の日。今回は遠くでサイレンが鳴っているので大丈夫かと思いきや、ルークくんは音に気づいてソワソワし始めたそう。そしてやっぱりママさんのそばにきて、「怖いよ～」と鳴いて訴えたとか。

ママさんはそんなルークくんがたまらなく愛おしくて、「ずっとサイレンが苦手なままでもいい」と思っているそうですよ。ルークくんの可愛い姿とママさんの愛を感じる対応は、多くの人に笑顔や癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「愛おしくなりますね」「幼稚園児みたい」「可愛すぎて何度も見てしまいます」「私も抱きつかれたい」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「こーる君たち」には、ルークくん＆ゴールデンレトリバーの「るこる」君の日常が投稿されています。クスッと笑えたり心がほっこりしたりする投稿が盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「こーる君たち」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

