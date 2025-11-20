パパとママと1時間ぶりに会えて喜ぶわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「可愛すぎる…」「愛されてるなぁ」「寂しかったんだよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：食事のため外出→1時間だけ『大型犬にお留守番してもらった』結果…可愛すぎる『寂しかったアピール』】

1時間ぶりに帰宅したら…

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」の投稿主であるご夫婦は、ゴールデンレトリバーの『ベンツ』くんと暮らしています。ベンツくんは、とっても甘えん坊な男の子。家族の中でも、とくにパパのことが大好きなのだそうです。

この日、パパとママが食事をするために外出しました。近所のつけ麺を食べに行ったとのことで、ベンツくんを1時間だけお留守番させることに。

帰宅してリビングの扉を開けると、ベンツくんがぬいぐるみを咥えたまま飛び出してきたといいます。

甘えながら怒る姿にキュン♡

ベンツくんは、キュンキュン鳴きながらパパの足元に擦り寄ってきたそうです。その間も、ゴールデンレトリバーの小さなぬいぐるみを咥えたまま。「どこに行ってたの～！」と不満を言うような表情で、リビングへパパを連れて行ったといいます。

リビングに入ったベンツくんは、ゴロンと横になってパパのナデナデを要求したとか。「一緒に行きたかった？」とパパが問いかけると、「グオー」と怒ったような声を出したそうです。大好きなパパが1時間もいなくなって、寂しくて仕方なかったのでしょう。

パパへの愛情が止まらない！

パパに不満をぶつけたベンツくんですが、喜びは隠せなかった様子。上目遣いでパパを見上げると、なでてもらって安心した表情を浮かべたといいます。怒りと嬉しさが入り混じって変な感情になっているベンちゃん、なんだかとても愛おしい…！

一方、パパもベンツくんの熱烈大歓迎が嬉しくてたまりません。頬をゆるませながらベンツくんをなでていたといいます。1時間のお留守番でも耐えられなかったベンツくんのため、「しばらくはカップラーメンで我慢しようと思った」と綴ったパパなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「何日も会えなかったみたいな喜びっぷり！」「優しいまなざしに癒されました」「こんなに愛されて羨ましい限りです」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「店長おすすめ」には、ベンツくんとご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「店長おすすめ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。