「休ませてやれって思う時はある」ド軍ロハスが語る大谷翔平の“同僚”としての本音爆発「ちょっとしたやり取りも深読みされる」
大谷へのリスペクトを示した上でロハスは、心境を語った(C)Getty Images
球界屈指のスーパースターとともに“生きる”。そこにはあらゆる想いがある。
現地時間11月16日、ベネズエラのポッドキャスト番組『Escuela de Nada』に、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献したミゲル・ロハスがゲスト出演。有終の美を飾った2025年シーズン終了後にFAとなった36歳のベテランは、同僚だった大谷翔平に対する想いを口にした。
【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る
ここ数年で大谷は名実ともに「MLBの顔」となった。25年シーズンもレギュラーシーズンに打者として打率.282、55本塁打、102打点、OPS1.014のハイスタッツを記録。6月に約2年ぶりに復活を遂げた投手としても14試合に先発し、1勝（1敗）ながら、防御率2.87、奪三振率11.87を記録。投打二刀流を本格的に再始動させ、MLB史上単独2位となる4度目のMVPも獲得した。
まさに猫も杓子も大谷の1年をまたも送った。そんな偉才を間近で見守ってきたロハスは、番組内で「彼（大谷）に関する質問にうんざりすることはないの？」と問われ、「まぁね(笑)。でも、メディアの人間も悪気があって聞いてきているわけじゃない。それは分かってる」とコメント。その上で、大谷に対する想いを口にした。
「オオタニと一緒にプレーしてみて、やっていること（二刀流）がどれだけ大変かが良く分かったんだ。今季に至っては投手もやっているからね。もう俺としてはリスペクトしかない。これからも二刀流をやる選手は出てくるだろうけど、あれだけのレベルでこなせる選手は二度と出てこないと思う。だって、3年連続でMVPだよ？ リスペクトするしかないでしょ」
大谷への敬意を口にした名手は、メディアへの“注文”も続けている。
「正直なところ、メディアはもうちょっとオオタニを含めた選手たちを休ませてやれって思う時はある。俺は試合に出ていない日もあるからいいけど、彼ら（メディア）は、チームを自分らしくいさせてくれないんだ。後で絶対に『オオタニと何を話したの？』とかって聞いてくるからね。ちょっとしたやり取りすらも深読みされるんだ。そうなると自分らしい答えはなかなかできない」
いまや球界のみならず、お茶の間を熱狂させる大谷。ゆえに話題が集中するのは必然ではあるが、舞台裏の苦労を知る同僚としては「休ませてやれ」という想いがあるようだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]