ONE N’ ONLYが11月26日にリリースするメジャー1stアルバム『AMAZONIA』に収録される新曲「BE FRESH」が、ABC-MART年末の大セール『ABC-MART BLACK FRIDAY SALE』のTVCMソングに決定。本日11月20日より、CM放映がスタートした。

さらに、11月21日0時00分よりTikTok／Instagram／YouTubeにて、「BE FRESH」のショート尺先行配信が決定。リード曲「Gooey」のフルサイズ先行配信、「RIDE」のショート尺配信に続きアルバムから3曲目の新曲配信となる。

「BE FRESH」は、グルービーな四つ打ちハウスミュージックをベースに、煌びやかなブラスやギターがファンク要素を感じさせるダンスミュージック。ONE N' ONLYの魅力を充分に味わえる、聴きどころ満載の楽曲となっている。

なおONE N’ ONLYは、11月29、30日に神奈川 ぴあアリーナMMにて、自身最大規模のワンマンライブの開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）