¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÌÜ¹õÏ¡¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯11·îÄ´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6¡Á7Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFENDI¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤ÉÀ¤³¦11¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤«¡¢Î®¤Á¤ç¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹»Ñ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯º¢¸ø³«Í½Äê¤Ç³¤³°¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¼Â¼Ì²½±Ç²è¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢º£¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤Î¥¹¥¥ë¤ä¹ñºÝÅª¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å³¤³°¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¡¢¡ÖÈà¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë¡¢¡ÖÃå¡¹¤È±éµ»¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î±éµ»¤ÇÀ¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀ¤Åª¤ÊÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤È¡¢190Ñ¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¸Ô²¼100Ñ¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¡£STARTO ENTERTAINMENT¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥â¥Ç¥ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¹ñºÝÅª¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Î¤Û¤«¡¢9·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Û¥¹¥ÈÌò¤ò±é¤¸¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤·¤¿±éµ»¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¸ì³ØÎÏ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍÙ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¤ä¥ß¥é¥Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤â½Ð±é¼ÔÂ¦¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
