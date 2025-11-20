日本と中国の緊張関係が高まっている。そもそも事の発端は、薛剣・中国大阪総領事の「その汚い首を躊躇なく切り落とす」というXの投稿。ICU教授のスティーブン・R・ナギさんは「中国は鹿を指して馬だと言い張る行為をしている。日本はこの戦略に乗せられずにうまく切り返せば、世界の中国離れは加速する」という――。

中国の習近平共産党総書記、国家主席（写真＝Palácio do Planalto／Alan Santos／PR／Roman Kubanskiy／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons・写真右＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

■高市首相の現実的な安全保障論を「軍国主義」にすり替え

「その汚い首を躊躇なく切り落とす」

薛剣・中国大阪総領事のX投稿が物議を醸している。この投稿は、中国が台湾を攻撃した場合、日本は「存立危機」となる、と答えた高市首相の国会での安全保障に関する答弁を受けたものだ。

外務省の金井正彰アジア大洋州局長は18日、局長級協議のため中国外務省の劉勁松アジア局長と会った。その際、並んで立っている写真で劉局長が「ポケットに手を入れたまま立っている」としていかがなものかという議論も盛んだが、この日中の緊張関係を高めた張本人はX投稿した薛剣総領事だ。

「斬首する」。これは高市早苗首相への露骨な脅迫である。だが、これは単なる暴言ではない。中国の対日プロパガンダ戦略の一端が、図らずも露呈した瞬間だった。

古代中国に「指鹿為馬(しろくいば)」という故事がある。秦の趙高が鹿を「これは馬だ」と言い張り、真実を語る者を粛清した話だ。いま北京は、まさに同じことをしている。高市首相の現実的な安全保障論を「軍国主義」にすり替えているのだ。

■なぜ中国は高市発言に激怒したのか

話の発端は単純だ。高市首相は「台湾有事は日本の存立危機事態になりうる」と述べた。当たり前の話である。

高市早苗総理（写真右＝首相官邸／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）

考えてみてほしい。台湾は世界の半導体の6〜7割を生産している。TSMCだけで受託製造市場の64％を握る。最先端チップに至っては9割だ。さらに台湾海峡は日本のエネルギー輸送の生命線。ここを中国に押さえられたら、日本経済は窒息する。

ところが中国の反応はどうだったか。環球時報は「危険な挑発」と罵った。外交官は日本大使を呼びつけた。そして冒頭の薛剣氏の脅迫である。

なぜこれほど過剰に反応するのか。答えは簡単だ。高市首相が「戦略的に曖昧な外交態度をとる」という従来の日本の姿勢を捨てたからだ。この発言には現在の日本の世論が反映されている。2024年10月に実施された最新の内閣府調査では、中国に「親しみを感じない」が過去最高の約85％に達している。

■4つの狙いを読み解く

北京の狙いは明確に4つある。まずに、経済的な見せしめだ。2020年5月にオーストラリアが中国にコロナの原因調査を求めたら懲罰関税を課し、2021年12月にリトアニアが台湾代表部を認めたら税関システムから国名を削除した。

最近では、2024年8月23日、日本の水産物輸入を全面停止し、その後日本産牛肉の検疫を突然厳格化した。そして、今回の高市首相発言を受けて、先日11月19日に中国は再び日本産水産物の輸入を停止した。

加えて、中国の文化観光部はすでに対日旅行の注意喚起を出した。中国人観光客は日本のインバウンドの大きな柱であり、GDPの3〜5％を占める観光業への打撃は小さくない。

第2の狙いは、高市政権の早期退陣だ。思い出してほしい。2006年から2012年、日本は6年で6人も首相が代わり、こういった政治的混乱を中国は歓迎していたのだ。中国にとって強いリーダーより、回転ドアのようにしょっちゅう変わる、力のない首相のほうが都合がいいのである。

第3の目的は、東南アジア諸国との分断工作だ。「日本が軍国主義に回帰している」というプロパガンダで歴史問題を蒸し返し、日本と安全保障協力を深める国々にくさびを打ち込む算段だ。

そして第4に、中国国内問題からの目くらましだ。いま中国は深刻な経済危機に直面している。若者の失業率は主要都市で20％超、不動産バブルは崩壊、地方政府の債務は限界に近い。反日を煽ることで国民の不満をそらすのは、中国共産党の常套手段なのだ。

■「平和国家・日本」という反証

中国は高市政権が日本を軍国化させていると主張するが、ちょっと待ってほしい。本当に「軍国主義化」しているのは、どちらだろうか。

数字を見てみよう。ワシントンD.C.にある超党派シンクタンク「戦略国際問題研究所（CSIS）」の研究部門「チャイナ・パワー・プロジェクト」によると中国の軍事費はGDP比9.61％、この10年で59％増の3180億ドル（約49兆円超）にものぼる。一方の日本というと2024年でGDP比1.4％、2027年に2％を目指すという。NATO標準にも届かない。

歴史はどうか。戦後80年近く、日本は一度も戦争をしていない。自衛隊は海外派遣でも一発も実弾を撃っていない。他方、中国は1962年にインド、1969年にソ連、1979年にベトナムと戦火を交えている。

憲法9条、非核三原則。日本の平和主義は口先だけではない。制度としても、実績としても長い時間をかけて入念に積み上げてきたものだ。

一方で東南アジアの人々もよく見ている。ISEAS調査では73.5％が「中国の影響力拡大を懸念」と回答。半面、日本は「最も信頼できる国」の上位の常連だ。

写真＝iStock.com／Oleksii Liskonih ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Oleksii Liskonih

■レアアース禁輸は諸刃の剣

中国が切ることのできる経済カードは、実は限られている。

レアアース禁輸は効果的な経済制裁になるだろうか？ 確かに中国は世界の生産の6割、加工の85％を握る。でも、その禁輸を実施したらどうなるか。日本はクアッド諸国（日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国）と協力して代替サプライチェーン構築を加速するだけだ。そうすれば中国のレアアース市場独占も終わる。

日本企業への嫌がらせになるだろうか。それこそ「チャイナリスク」を証明することになる。すでに多くの企業が中国以外のサプライチェーンや工場をもつ「チャイナ・プラス・ワン」戦略を進めており、中国離れに拍車をかけるだけだ。

過去の中国による各国への「制裁」も成功したとは言い難い。結局のところ、2017年に北朝鮮が核兵器の実験をした後、韓国はTHAAD配備をして、中国は韓国からの観光客を制限し、K-Popの中国国内コンサートもキャンセルした。韓国は経済的なダメージを受けたが、THAAD配備を撤回しなかった。中国に懲罰関税を課されたオーストラリアは代替市場を見つけた。リトアニアにはEUが支援した。中国は他国を脅せば彼らが従うと思ったら大間違いだ。

■日本がとるべき4つの対抗策

では、日本はどう対応すべきか。私は4つの具体策を提案したい。

まずはデジタル・ファクトチェック体制の構築だ。デジタル庁が台湾、韓国と連携し、偽情報に即座に反論する。AIも活用して組織的な情報工作を見破り、LINEやXで数時間以内に事実を拡散する。

次に経済的な相互支援体制が必要だ。日豪印のサプライチェーン協力を深化させ、どこかが中国に狙われたら他国が市場を提供する。中国による「制裁」を「チャンス」に変える仕組みである。

さらにシンクタンク連携の情報発信も欠かせない。政府だけでなく民間も巻き込み、CSIS、ASPI、日本国際問題研究所などが連携して、多言語で分かりやすいコンテンツを作る。

そしてアジア内の人的交流の大幅拡大だ。国際交流基金の予算を3倍にし、東南アジアから年間1万人の若者を招く。彼らが母国で「私の見た本当の日本」を語れば、それが最強のプロパガンダ対策になる。

■習近平と会った2週間後の「事件」

ここで興味深い事実を振り返ってみよう。実は高市首相による問題発言（と言われる）の2週間前に、高市首相は習近平国家主席と会談していたのだ。2人は韓国・慶州でのアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会談では、笑顔で握手を交わしていたのを覚えている人も多いだろう。

それがわずか2週間で、手のひら返しをしてキレた反応を見せた中国をどう読むか。正直に言うと、筆者は、中国指導部の焦りを感じる。国内経済の悪化と台湾統一の展望の暗さ。追い詰められているのは、むしろ中国のほうではないか。

薛剣総領事の「首を切る」発言も、本国での出世競争の産物だろう。過激な言動で忠誠心を示す「戦狼外交」。だが、それは中国の評判を落とすだけだ。

■鹿はやっぱり鹿である

他にも中国のことわざに「掩耳盗鈴」がある。鈴を盗みながら耳をふさぎ、音が聞こえなければバレないと思い込む愚か者の話だ。

これは、いま、まさに中国がやっていることだ。軍拡、領土拡張、人権弾圧。世界中に鳴り響く「鈴の音」を、反日プロパガンダでかき消せると思っている。

だが、鹿は鹿だ。どんなに「馬だ」と言い張っても、見る人が見れば分かる。大切なのは、私たちが冷静に事実を見つめ、発信し続けることだ。

史記の「指鹿為馬（しかをさしてうまとなす）」の故事を表したイラスト（画像＝Wikimedia Commons）

高市首相の政治生命は日本国民が決めることだ。ただ、中国の思い通りに「弱い首相」に交代してはいけない。それをすると、次はもっと激しい圧力が来るだろう。

アジアの未来は、力で決まるのか、ルールで決まるのか。その分岐点に、私たちは立っている。

スティーブン・R・ナギ国際基督教大学 政治学・国際関係学教授

東京の国際基督教大学（ICU）で政治・国際関係学教授を務め、日本国際問題研究所（JIIA）客員研究員を兼任。近刊予定の著書は『米中戦略的競争を乗り切る：適応型ミドルパワーとしての日本』（仮題）。

（国際基督教大学 政治学・国際関係学教授 スティーブン・R・ナギ）